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Aktüel

Başkentte 30 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-02 13:57:12 -
Başkentte 30 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

ANKARA (AA) - Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 30 kilo 200 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Mamak ve Çankaya ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda adreslerde 30 kilo 200 gram esrar ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 99 bin 420 lira ele geçirildi.

Uyuşturucuyla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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