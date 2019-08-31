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Başkent’te 30 Ağustos zafer coşkusu

Başkent’te “30 Ağustos Zafer Bayramı” büyük bir coşkuyla kutlandı.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:50
Başkent’te 30 Ağustos zafer coşkusu

Başkent’te “30 Ağustos Zafer Bayramı” büyük bir coşkuyla kutlandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da katıldığı ve Anıtkabir’de başlayan resmi törenlerin ardından çeşitli etkinliklerin düzenlendiği Ankara’da, zafer yürüyüşü de gerçekleştirildi.


Ankara Büyükşehir Belediyesi, kortej boyunca kurduğu çadırlarda vatandaşlara Türk bayrağı ve su dağıttı. Bulvar ve caddelerdeki dev ekranlar ile ilan panolarında 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel görsel tasarımlarla süsleyen Büyükşehir Belediyesi, şehrin çeşitli noktalarına da taklar kurdu.


30 Ağustos zafer parkı, 30 Ağustos’ta açıldı


Başkent’te yeşil alanların sayısını her geçen gün artıran Büyükşehir Belediyesi, Büyük Taarruz’un 97. yıldönümünde 30 Ağustos Zafer Parkı’nı vatandaşların hizmetine açtı.


AŞTİ’nin yanında bulunan ve uzun süredir vatandaşlara kapalı olan 166 bin metrekarelik yeşil alana sahip parkın açılışına katılan Başkan Yavaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu vatandaşlarla birlikte yaşadı.


Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve belediye bürokratlarının da yoğun ilgi gösterdiği açılışta vatandaşlarla sohbet eden Başkan Yavaş, yeniledikleri parkı halka açmaya karar verdiklerini belirterek, şu ifadeleri kaydetti:


“Bin 500 metrelik yürüyüş, koşu ve bisiklet yolu yaptık. Parkta güvenlik birimleri de görev alacak. Ailelerimiz huzur içinde piknik yapabilecek. Parkta bir tek mangal yapmak yasak. Bol bol yeşil alan var, plastik malzeme kullanmadık, kullandığımız tüm malzemeler doğal”


EGO Spor Kulübü sporcuları ile Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği sporcularıyla da hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Yavaş’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Açılışta Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Mehteran Takımı ve FOMGET Halk Oyunları ekibinin gösterileri vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:50
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