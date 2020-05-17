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Başkent’te 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 00:10:49 -
Başkent’te 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı.



Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kasaptaki kasadan 150 bin liranın çalınması üzerine çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Düzenlenen operasyonda, zanlılar A.G. (41), A.L.C. (31) ve F.S. (29) bulundukları evde kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramada, yaklaşık 15 bin lira bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.G, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. F.S. ile A.L.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis ekipleri olayla ilgisi bulunduğu belirlenen Ü.G.’nin (32) yakalanması için çalışmalarını sürüyor.

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