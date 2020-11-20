Başkentli sanayiciler ticari yargılamaların hızlı yapılmasını istiyor

ANKARA (AA) - ZEYNEP DUYAR CANLI - Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla gündeme gelen hukuk reformu beklentisiyle ilgili, "Yargı sistemimizin yeniden gözden geçirilerek daha hızlı ve daha çabuk doğru karar verebilecek duruma getirilmesi yönünde beklentimiz var." dedi.



Özdebir, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi, hukuk ve demokrasi alanında yeni bir dönemin başlayacağına yönelik söylemlerini değerlendirdi, bu kapsamda başkentli sanayicilerin beklentilerini anlattı.

Kanunların kendilerinden çok, uygulanmalarının önemli olduğunu dile getiren Özdebir, iyi hazırlanmış bir kanunun kötü uygulanması halinde bu durumun insanları rahatsız edebileceğini söyledi.

Bu kapsamda Ankaralı sanayicilerin hukuk reformundan beklentilerini paylaşan Özdebir, şöyle devam etti:

"Yargı sistemimizin yeniden gözden geçirilerek daha hızlı ve daha çabuk doğru karar verebilecek duruma getirilmesi yönünde beklentimiz var. Hakimlerimizin savcılıklarımızın yetkinliklerinin artırılması. Bu konuda çalışmalar var. FETÖ meselesinden dolayı çok kan kaybettik. Bunun telafisi biraz zaman alıyor. Ticaret ve iş dünyası ile ilgili olarak da yargılamaların daha hızlı yapılması ve şu andaki birtakım yetki kargaşalarının net bir şekilde ortaya konularak dedikodulara sebep vermeyecek şekilde tanımlanmasını bekliyoruz."

- "İmalatta ithal bağımlılığından kurtulmamız lazım"

Ekonomi açısından ülkenin en büyük sorununun cari açık olduğunu belirten Özdebir, ithal malların ihraç edilenlerden daha değerli olduklarının altını çizdi.

Bu durumun önüne geçilebilmesi, Türkiye'de üretilebilecek ara mallarının yurt içinde imalatına imkan sağlanması gerektiğini ifade eden Özdebir, şu değerlendirmede bulundu:

"İmalatımızın yüzde 60'ı neredeyse ithalata bağımlı. Bundan kurtulmamız lazım. Bence en önemlisi halkımızın zihniyet değişikliği yapması ve yerli malı kullanmayı tercih etmesi. Milliyetçilik, bazı şeylerden fedakarlık ederek yerli malı kullanmakla olmalı."

Özdebir, ülke sanayisinin teknolojik dönüşümünü sağlayacak desteklerin önemine işaret ederek, bu anlamda pek çok çalışma yapılmasına karşın bunların sonuçlarının alınamadığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde, insanların, dünyaya ayak uyduracak şekilde motive edilmeleri gerektiğini belirten Özdebir, şunları kaydetti:

"İlk olarak devletin yol gösterici politikalarını daha belirgin hale getirmesi lazım. İki, firmalarımızı büyütebilmemiz lazım. Bunun için iki şart var. Bunlar, firmaların kar edebilmesi ve mitoz bölünmeyle bir sürü firma ortaya çıkartıp, bunları rekabet karşısında ezmek yerine mevcut firmalarımızın büyümesiyle ilgili destek ve teşvik mekanizmaları kurulması lazım. Ölçek ekonomisine gelindiğinde, maliyetleriniz düşüyor, verimliliğiniz ve karlılığınız artıyor ve dünyada söz sahibi olmaya başlıyorsunuz. Yeni firmaların açılışından ziyade şu andaki firmalarımızın gelişmesini ve büyümesini daha çok destekleyebilmemiz lazım. Biz, dünyanın en büyük un ihracatçılarından biriyiz. Ama İtalyan 700 dolara satarken biz 300 dolara satıyoruz. Bunun önüne geçerek markalaşmaya önem vermemiz lazım. Birbirimizin rızkını çalarak değil, pastayı büyüterek iş yapmamız lazım."

- "Borç azaltıcı tedbirler ortaya koymalıyız"

Kamu bankalarının salgın döneminde finansmana erişim noktasında sağladıkları kolaylıkların kendilerini ayakta tuttuğunu ancak bunların borç artırıcı tedbirler olduğunu söyleyen Özdebir, "Maliye politikalarıyla borç azaltıcı tedbirler ortaya koymamız lazım. Yalnız devlette değil firmaların kendi arasında da mahsuplaşma imkanını sağlayacak çözümler geliştirmeliyiz." dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ı "piyasanın nabzını tutabilen çok akıllı birisi" olarak nitelendiren Özdebir, Ağbal'ın doğru kararlar alacağına inandığını ifade etti.

TCMB Para Politikası Kurulunun faiz artırımı kararına da değinen Özdebir, daha önce faiz artırımı yapılsaydı kurların, iki günlük dalgalanmadan sonra tekrar eski seviyelere çıkacağını, şimdi ise bir paradigma değişikliği yaşandığını kaydetti.

Bununla beraber beklentilerin de yükseldiğini vurgulayan Özdebir, "Bu sırada yapılacak bir faiz artışının etkili olmasının zamanıydı. Doğru yaptı. Sanayiciler gelecek döneme ümitle bakıyor." diye konuştu.



