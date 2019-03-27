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Başkent’in son beş dönem büyükşehir belediye seçim süreci

Ankara’da son beş dönem yaşanan büyükşehir belediye seçimlerinde 23 yıllık döneme imzasını atan Melih Gökçek, üç defa Murat Karayalçın’ı, iki defa Mansur Yavaş’ı, birer defa da Doğan Taşdelen ve Yılmaz Ateş’i sandıkta hüsrana uğrattı.

27 Mart 2019 Çarşamba 11:26
Başkent’in son beş dönem büyükşehir belediye seçim süreci

Ankara’da son beş dönem yaşanan büyükşehir belediye seçimlerinde 23 yıllık döneme imzasını atan Melih Gökçek, üç defa Murat Karayalçın’ı, iki defa Mansur Yavaş’ı, birer defa da Doğan Taşdelen ve Yılmaz Ateş’i sandıkta hüsrana uğrattı. Beş dönem sürekli sağ partilerin başarılı olduğu Başkent’te 2004 seçimlerinde Gökçek, yüzde 55 oyla sağ seçmenin en yüksek oy oranına ulaştı.


Ankara’da son beş dönem yaşanan büyükşehir belediyesi seçimleri şöyle gelişti:


1994 seçimleri: 27 Mart Yerel Seçimleri’nde sonuçlar ilk açıklandığında SHP’nin Ankara adayı Korel Göymen ipi göğüsledi. O seçimde Refah Partisi’nden aday olan Melih Gökçek, Yüksek Seçim Kuruluna başvurdu. Oylar yeniden sayıldı, seçimi Gökçek’in kazandığı açıklandı. 1994 seçimlerinde 393 bin 579 oy alan Gökçek’e karşı rakibi 387 bin 189 oyda kaldı. Gökçek, 6 bin 390 oy farkla ilk kez Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.


1999 seçimleri: 1999’da tekrar birleşen SHP ve CHP’nin CHP çatısı altındaki adayı Murat Karayalçın oldu. CHP’li Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen ise bu kez DSP’ye geçip Büyükşehir’e aday oldu. ’Sosyal demokratların bölünmüşlüğü’ seçim öncesi tartışma konusu oldu. Seçim yarışını göğüsleyerek oy oranını 33.79’a yükselten Gökçek, Ankara tarihinde ilk kez iki dönem üst üste Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen kişi oldu. Aynı seçimde CHP’nin adayı Murat Karayalçın yüzde 31.95, DSP’nin adayı Doğan Taşdelen yüzde 10.58 oranında oy aldı.


2004 seçimleri: AK Parti adayı Melih Gökçek’in karşısında bu kez SHP adayı Murat Karayalçın ve CHP adayı Yılmaz Ateş vardı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Gökçek, 3’üncü dönem seçilen ilk büyükşehir başkanı oldu. Gökçek oylarını yaklaşık yüzde 55’e çıkartırken, Karayalçın ise yüzde 20.99 oy oranında kaldı.


2009 seçimleri: AK Parti adayı Melih Gökçek’in karşısında bu kez CHP adayı Murat Karayalçın ile MHP adayı Mansur Yavaş vardı. Gökçek yüzde 38.47, Murat Karayalçın yüzde 31.50 oy aldı. Seçimde büyük bir sürprize imza atan Mansur Yavaş yüzde 26.90 oy oranına ulaştı. Melih Gökçek, 4. kez Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu.


2014 seçimleri: Ankara çok gergin bir seçim yarışına sahne oldu. Yüzde 44.61 oy oranına ulaşan Gökçek, yüzde 43.83 oy alan CHP adayı Mansur Yavaş’ı kıl payı farkla geçerek 5. kez Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu. Seçimde MHP adayı Mevlüt Karakaya yüzde 7.88 oy aldı. Büyük tartışmalara sahne olan seçimin ardından CHP, oyların yeniden sayılmasını, iptal edilen oyların da tekrar değerlendirilmesini istedi, birleştirme tutanaklarına itiraz etti. YSK’dan ise CHP’nin Ankara itirazına ret geldi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 11:26
  1. doğa

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