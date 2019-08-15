Başkent’in en renkli okulları

Ankara Büyükşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezleri bünyesindeki çocuk kulüpleri ve gençlik merkezlerinde açılan yaz okullarına Başkentliler yoğun ilgi gösteriyor.

Çocuk Kulüpleri ve Gençlik Merkezleri bünyesinde açılan yaz okullarında çocuk ve gençler için eğitici ve eğlenceli birçok aktivite bulunuyor.

Dolu dolu bir yaz

Yaz tatilini Ankara’da geçiren çocuklar ve gençler yaz okulları sayesinde hem boş vakitlerini değerlendiriyor hem de eğitici faaliyetlerde bulunarak, gelişimlerine katkı sağlıyor.

Eğitsel, kültürel, sanatsal ve sportif alanda birbirinden renkli branşların yer aldığı yaz okullarında; ingilizce, matematik ve bilgisayar dersleri, satranç, langırt, bilardo oyunları, kick-boks, karate, yüzme, halk oyunları, Kur’an kursları, resim ve origami kursları yer alıyor.

Çocuklar mutlu aileleri mutlu

Büyükşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezleri bünyesinde ücretsiz açılan yaz okullarına gelen öğrenciler bu hizmetten son derece memnunken, aileleri de çocuklarının güvenli bir ortamda yaz tatilini geçirmelerini sağlayan Büyükşehir Belediyesi’ne şu sözlerle teşekkür ediyor:

"-Senem Budak: “8 yaşındaki kızımı burada satranç, matematik ve kick-boks kurslarına getiriyorum. Burada mutlu ve keyif alıyor. Evde boş durmaktansa kaliteli zaman geçiriyor. Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum.”

-Akın Zerbey (12 yaşında): “Yaz kursuna yeni başladım. Langırt ve masa tenisi için geliyorum. Kuzenimle birlikte geliyoruz ve burada çok eğleniyoruz.”

-Beray Kaya (10 yaşında): “Burada halk oyunları, origami ve karate kurslarına geliyorum. Bu kurslardan çok memnunum. Evde boş boş oturmaktansa buradaki etkinlikler daha yararlı oluyor. Hem bilgilerimizi tazeliyoruz hem de eğlenerek öğreniyoruz”.