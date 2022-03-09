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Ekonomi Başkent Üniversitesi akademik personel alıyor
Ekonomi

Başkent Üniversitesi akademik personel alıyor

Başkent Üniversitesi’nin ilanla duyurduğu akademik bölümlerine 169 öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-03-09 15:36:00 -
Başkent Üniversitesi akademik personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre son başvuru tarihi 28 Mart 2022 Pazartesi günü saat 17:00’dir. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

Üniversitenin belirtilen birimlerine, “2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine ve “Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesi”nde (https://www.baskent.edu.tr/belgeler/mevzuat/yonerge/oatama_yong_260319.pdf) belirtilen kriterlerine uygun öğretim üyesi alınacak.

ÖĞRETİM GÖREVLİLİĞİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR VE SINAV TAKVİMİ:

Son Başvuru Tarihi : 28 Mart 2022 Pazartesi

Ön Değerlendirme Tarihi : 30 Mart 2022 Çarşamba

Giriş Sınavı Tarihi : 01 Nisan 2022 Cuma

Sonuç Açıklama : 04 Nisan 2022 Pazartesi

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