Başkent Üniversitesi akademik personel alıyor
Başkent Üniversitesi’nin ilanla duyurduğu akademik bölümlerine 169 öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre son başvuru tarihi 28 Mart 2022 Pazartesi günü saat 17:00’dir. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.
Üniversitenin belirtilen birimlerine, “2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine ve “Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesi”nde (https://www.baskent.edu.tr/belgeler/mevzuat/yonerge/oatama_yong_260319.pdf) belirtilen kriterlerine uygun öğretim üyesi alınacak.
ÖĞRETİM GÖREVLİLİĞİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR VE SINAV TAKVİMİ:
Son Başvuru Tarihi : 28 Mart 2022 Pazartesi
Ön Değerlendirme Tarihi : 30 Mart 2022 Çarşamba
Giriş Sınavı Tarihi : 01 Nisan 2022 Cuma
Sonuç Açıklama : 04 Nisan 2022 Pazartesi
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız