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Başkent derbisinde liderlik mücadelesi

- Voleybol Efeler Ligi'nin lideri Maliye Piyango ile takipçisi Halkbank, yarın Ankara'da karşı karşıya gelecek

24 Kasım 2018 Cumartesi 12:49
Başkent derbisinde liderlik mücadelesi


ANKARA (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nin zirvesinde yer alan başkent ekipleri, yarın oynayacakları derbide liderlik mücadelesi verecek.

Lig lideri Maliye Piyango'nun Başkent Voleybol Salonu'nda takipçisi Halkbank'a konuk olacağı maç, saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşmayı Burhan İlhan ve Çetin Ok yönetecek.

Karşılaşma öncesi Maliye Piyango'nun 17.26, ikinci Halkbank'ın ise 16.46 puanı bulunuyor.

Sezon öncesinde oynanan Süper Kupa maçında Halkbank, Maliye Piyango'yu 3-2 yenerek mutlu sona ulaşmıştı.


- Yeşilbudak: "Liderliği istiyoruz"


Halkbank'ın tecrübeli liberosu Hasan Yeşilbudak, derbiyi kazanarak liderliği ele geçirmek istediklerini söyledi.

Maliye Piyango'nun saygıyı hak eden bir takım olduğunu, güçlü yanlarının bulunduğunu vurgulayan Hasan, "Tam bir derbi mücadelesi olacak. Kazanarak liderliğe yükselmek istiyoruz. İşimiz kolay olmayacak ama Halkbank şampiyon olmak istiyorsa tüm zorlukları aşmayı da bilmelidir. Üst düzey bir maç olacak. Ankara seyircisine bu maçı izlemelerini öneriyorum." ifadelerini kullandı.



Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 12:49
  1. 7. hafta
  2. Halkbank
  3. maliye piyango
  4. Voleybol
  5. Voleybol Efeler Ligi

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