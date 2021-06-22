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Gündem Başkent Ankara'yı sel aldı!
Gündem

Başkent Ankara'yı sel aldı!

Ankara'da etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Ev ve iş yerlerini su basarken Sincan'da bulunan bir apartmanın istinat duvarı çöktü.

Yeniakit Publisher
2021-06-22 19:11:00 -
Başkent Ankara'yı sel aldı!

Başkent genelinde aniden bastıran sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmurla birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yoğun yağışın etkili olduğu Çankaya ve Sincan ilçelerinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Sincan'da Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bir apartmanın istinat duvarının çökmesi sonucu evler su altında kaldı.

Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla suyu temizlemeye çalıştı. Belediye ekipleri de su basan alanlarda çalışma yaptı.

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Yorumlar

Musa

Allah'ın afeti doğal afet
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