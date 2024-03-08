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Gündem Başkent Ankara'da zehir tacirlerine büyük darbe!
Gündem

Başkent Ankara'da zehir tacirlerine büyük darbe!

Yeniakit Publisher
2024-03-08 14:53:00 - 2024-03-08 14:56:37
Başkent Ankara'da zehir tacirlerine büyük darbe!

Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son NARKOGÜÇ operasyonları kapsamında 20 bine yakın uyuşturucu hap ele geçirdi.

Türkiye genelinde suç örgütlerine yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen NARKOGÜÇ operasyonları kapsamında, iki şahsın İstanbul’dan Ankara’ya araçla uyuşturucu madde getirdiği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından Çankaya ilçesinde durdurulan araç içinde 2 zanlı da yakalandu.

20 bine yakın hap ele geçirildi!

Narkotik arama köpeği ile yapılan aramalarda ve şahısların ikamet ettikleri adreste yapılan aramalar sonucunda, 19 bin 920 adet Ecstacy, 701 gram kokain, 28 gram esrar, 22 adet captagon hap, 71 adet sentetik ecza hap, 4 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 142 adet fişek, 1 adet para sayma makinesi, 51 bin 499 TL ele geçirildi.

Uyuşturucu, Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçu kapsamında yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından şüphelilerin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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