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Yerel

Başkent Ankara'da yangın faciası! Ölü ve yaralı var

Ankara'da bir gecekonduda elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangın sonucu evde bulunan çiftten 74 yaşındaki adam hayatını kaybetti, yaşlı kadın ise yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 07:34:00 -
Başkent Ankara'da yangın faciası! Ölü ve yaralı var

Mamak ilçesindeki bir gecekonduda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mamak ilçesi Dostlar Mahallesi 1458. Sokak'taki bir gecekonduda sabah saatlerinde yangın çıktı.

Evde bulunan ve yoğun dumandan etkilenen Mehmet Kuğimen (74) ile eşi Belgüzar Kuğimen, yangını fark eden komşular tarafından dışarı çıkarıldı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi.

Yangın kısa sürede söndürülürken, Mehmet Kuğimen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Belgüzar Kuğimen ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Evdeki ilk incelemede yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği belirlendi.

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