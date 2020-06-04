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Yerel

Başkent Ankara'da trafik kazası

Ankara'nın Sincan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucunda 1 kişi yaralandı.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan Selin.E.'yi uzun uğraşlar sonucunda çıkarttı.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 21:33:00 -
Başkent Ankara'da trafik kazası

Ankara'nın Sincan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucunda 1 kişi yaralandı.

Kaza Ankara'nın Sincan İlçesi Mimar Sinan sokakta meydana geldi. Mimar Sinan sokakta ilerleyen Selin E. idaresindeki otomobil ile Bilal. E.'nin kullandığı 06 BTK 609 plakalı otomobil henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Selin. E. otomobilin içinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine, sağlık ekiplerine ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan Selin.E.'yi uzun uğraşlar sonucunda çıkarttı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan sürücü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye sevk edildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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