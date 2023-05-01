Başkası adına utanmak: Masa kenarı Ali Babacan’ın başarı kriterleri güldürdü
Yedili masanın "kenar"ı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın başarı kriterleri: Eurovision yarışmasına katılmak, Eurovision’da birinci olmak ve Madonna, Metallica, Rammstein, Rihanna gibi it-kopuk isimlerle konserler düzenlemek.
Yedili masanın paryası DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan İzmir’deki mitingde "Türkiye, Eurovision'a katılmıyor bile. Bunlar yine olacak. Madonna'yı, Metallica'yı, Rammstein'ı, Roger Waters'ı, Rihanna'yı, U2'yu yine ağırlayacağız" vaadinde bulundu. Bazıları da Taylor Swift, Coldplay gibi isimlerin de listeye dahil edilmesi gerektiğini söyleyerek Babacan’ı tiye aldı.
Ali Babacan’ın başarı kriterleri:
Eurovision yarışmasına katılmak katılmak.
Eurovision’da birinci olmak.
Madonna, Metallica, Rammstein, Rihanna gibi it-kopuk isimlerle konserler düzenlemek.
Baran Haber