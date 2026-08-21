Başkanlık sistemi güçlendirilmeli

Buğra Kardan İstanbul

Her seçim öncesi yapılan kirli pazarlıklar, kurulan ihanet masaları bu çağrının haklılığını tescilledi.

7 BENZEMEZ BİR ARAYA GELMİŞTİ

14-28 Mayıs seçimleri arefesinde CHP’nin koçbaşı olduğu, 6 benzemezin bir araya geldiği, Kandil’in kuklası DEM Parti ve ırkçı Zafer Partisi’nin destek verdiği şer ittifakının hortlamaması; koalisyonlarla anılan 1990’lara dönülmemesi için kapsamlı bir reform paketi hazırlamak kaçınılmaz hâle geldi. Hukukçular, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini kuvvetlendirecek düzenlemeler yapmanın elzem olduğunu vurguladılar. İttifak ya da koalisyon arayışlarını önlemek için siyasi partiler ve seçim sistemini revize edilmesinin hatta yüzde 50+1 şartının yumuşatılmasının gereklilik olduğunun altını çizdiler. Akit’e konuşan Avukat Hasan İlter, şu değerlendirmelerde bulundu:

KOALİSYONLAR İBRET OLSUN

“Sayın Bahçeli, tarihi bir çağrıda bulundu. Haklı. Siyasi partiler ve seçim sistemi yeniden ele alınmalı. Sayın Bahçeli’nin çağrısı yerinde, olumlu. Siyasi Partiler Kanunu çağ dışı kaldı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesinin ardından gerekli düzeltmeler yapılmadı. Noksanlıklar giderilmedi. O nedenle kanunun tamamıyla yenilenmesi, günümüz şartlarına uygun hâle getirilmesi elzem oldu. Seçim Kanunu için de aynı durum geçerli. 60-70 senedir bu kanunla ilerleniyor. Bunu anlamak mümkün değil. Artık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni güçlendirmek şart. Sistemi risklerden, sorunlardan arındırılmak zaruret. Yeni bir devirdeyiz. O devrin gereklerine uygun adımlar atılmalı. Örneğin öyle bir reforma imza atılmalı ki bir daha ‘parlamenter sistem’ telaffuz edilemesin. Öyle bir hamlede bulunulmalı ki bir daha koalisyon özlemine girilmesin yahut 1970’lere, 1990’lara dönüş akıldan geçirilmesin. Şu anki sistemden yararlanan küçük yapılanmalar olduğu aşikâr. Bunlara tırtıklayıcı adını veriyoruz. Bunlar, iktidar adaylarından oy ya da vekil koparma derdindeler.

MENFAAT İTTİFAKLARINA SET

“O tırtıklayıcılar ki tamamen rant elde etme peşindeler. Bu nedenle kıyıda köşede meçhul anlaşmalar, ittifaklar yapıldığına şahitlik ediyoruz. Onun için Sayın Bahçeli’nin de belirttiği temel kanunlar, günün ruhuna göre şekillendirilmeli. Rant peşinde koşanlara, ayrı ideolojiler ya da kaygılar güdüp de menfaat elde etmek için yarışanlara kapılar kapatılmalı. Ülkenin, demokrasinin geldiği yer belli. Hâl böyle iken eski Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Yasası’yla yol yürünmeyeceği açık.”