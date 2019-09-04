0553 313 94 23

Başkanlardan Mustafa Yalçın’a destek ziyareti

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile ilçe belediye başkanları, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ı ziyaret etti.

04 Eylül 2019 Çarşamba 13:06
Başkanlardan Mustafa Yalçın’a destek ziyareti

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile ilçe belediye başkanları, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ı ziyaret etti.


Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın geçtiğimiz haftalarda Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik görevinde iken işten çıkartmalarla ilgili yaptığı açıklamaların, sosyal medyadaçarpıtılarak çıkmasının ardından, AK Parti’li belediye başkanları ve AK Parti il yönetimi Yalçın’a destek olmak için ziyaret etti.


Ziyarete Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ile il yönetim kurulu üyeleri de katıldı.


Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise, ziyarete gelen başkanları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 13:06
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyabetli çocuklar yüzerek şekeri yenmeye çalışıyor
    1. Diyabetli çocuklar yüzerek şekeri..
    2. Türkiye’nin yerli ve milli dijital..
    3. "Keşmir dünyanın en büyük açık hava..
    4. Piyasalarda gün ortası
    5. Av köpeği karşılığında transfer oldu
    6. Halk Bankası alımları 2019 banka gişe..
    7. Boğaçay ve Konyaaltı Sahili’nin..
    8. Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölge Baş..
    9. Milli karateciler sezonun ikinci..
    10. Biga’daki okullar yeni döneme..
    11. Cübbeli'nin karşısında küçük dilini..
    12. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    13. Rezil görüntü! 2.5 yaşındaki çocuğa..
    14. Bu araçların üzerinden 450 kamyonluk..
    15. Dursunbey’de Mehmet Erdem ve Aydilge..
    16. Gönül Bağı Bağcılar hareketine üye..
    17. Irak: "BM’ye başvuracağız"
    18. Büyükşehir Beledediyesi’nden üretici..
    19. "İran'da her yıl 10-20 milyar dolar..
    20. Galatasaray'da Kasımpaşa maçı..
    21. Masa tenisi: Avrupa Takımlar Şampiyonası
    22. İstanbul'dan gönderilen göçmen sayısı..
    23. Gölbaşı ilçesinde trafik ve asayiş..
    24. Galatasaray'da gelenler ve gidenler
    25. Kocaeli’de 7 aracın karıştığı..
    26. Niğde'de boşanma aşamasındaki kadının..
    27. AOSB’DE yöneticilik asistanlığı eğitimi
    28. Adana’da hasarlı araç ihalesi..
    29. BAE'nin karanlık yüzü ortaya çıktı!
    30. "Irak'ta terörle savaşımız henüz..
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."