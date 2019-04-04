0553 313 94 23

Başkanlara belediye projelerinde Türk doğaltaşı kullanma çağrısı

Türkiye’de çıkan doğaltaşlar, Kabe’den Beyaz Saray’a, dünyanın en büyük havaalanlarından ünlülerin malikanelerine dünyanın en prestijli yapılarını süslerken, Türkiye’de kamu binalarında ithal granit kullanılması Türk doğaltaş sektörünü harekete geçirdi.

04 Nisan 2019 Perşembe 12:20
Başkanlara belediye projelerinde Türk doğaltaşı kullanma çağrısı

Türkiye’de çıkan doğaltaşlar, Kabe’den Beyaz Saray’a, dünyanın en büyük havaalanlarından ünlülerin malikanelerine dünyanın en prestijli yapılarını süslerken, Türkiye’de kamu binalarında ithal granit kullanılması Türk doğaltaş sektörünü harekete geçirdi.


Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde seçilen Belediye Başkanlarına, “Projelerinizde Türk doğaltaşı kullanın, müteahhitlere Türk doğaltaşı kullanmalarını şart koşun” çağrısında bulundu.


EMİB Başkanı Kaya, “Dünya’nın her tarafında örneğin İspanya’da, İtalya’da, İsrail’de kamu binalarında, havaalanlarında, mahalli idarelerin prestijli yapılarında o yörelerin doğaltaşları kullanılıyor, Türkiye’de mermerin başkenti konumundaki Afyon’da yapılan Devlet Hastanesinde ise ithal taş kullanıldı. Yeni seçilen Belediye Başkanlarından beklentimiz yeni projelerinde Türk doğaltaşı kullanılmasını şart koşmaları. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen Sayın Tunç Soyer’i ziyaret ederek hem hayırlı olsun diyeceğiz, hem de sektörümüzün talebini paylaşacağız. Sayın Soyer’in bu konuda Türkiye’deki tüm belediye başkanlarına örnek olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu.



Marble Fuarı’nda 30 bin ton taş sattık


Doğaltaş sektörünün Mart ayında katıldığı Xiamen ve Marble Doğaltaş Fuarlarından beklentilerinin üzerinde ihracat bağlantılarıyla döndüğünü de dile getiren Kaya, Xiamen Fuarı’ndan yüzde 70’in üzerinde memnuniyetle ayrıldıklarını, İzmir Marble Fuarı’nda ise; bin 800 adet blok mermer sergilediklerini ve bu blokların yüzde 90’dan fazlasını sattıklarını, bu taşların miktar olarak 30 bin ton’a ulaştığını, 2019 yılında 2 milyar dolar ihracat hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 12:20
  1. doğa
  2. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polis teyakkuzda! 24 saat onları arıyor
    1. Polis teyakkuzda! 24 saat onları arıyor
    2. Sandıklı’da üç muhtarlık kur’a ile..
    3. "Seriye devam edip, ilk ikiye gireceğiz"
    4. Şehirlerarası otobüste yolcunun..
    5. 1919 kişi aynı anda kitap okudu
    6. Çankaya'da kadın muhtar sayısı 48'e..
    7. Beyazgül ve Yıldız’dan Akçakale’ye..
    8. Onbinlerce seveni Başbuğu kabri..
    9. Komünist Başkan Maçoğlu’nun mazbatası..
    10. CHP Giresun’da itiraz etti AK..
    11. Gaziantep’ten ilk çeyrekte ihracat..
    12. Gribin tetiklediği sendromla felç..
    13. Sağlık Merkezi bahçesine 205 fidan..
    14. Alevlerin arasından 3 kişiyi kurtardı
    15. Datome milli takımla madalya istiyor
    16. A Milli Takım, FIFA sıralamasında 2..
    17. TSK, Afrin Dağlarında terörist arıyor
    18. Menenjitin en tehlikeli türüne karşı..
    19. Esed rejiminden saldırı: Çok sayıda..
    20. Muğla’da ’Tarladan Tatlar’ turizmin..
    21. Mart ayı ihracat rakamları açıklandı
    22. Denizli’de ki araç sayısı 406 bin 88’e..
    23. Nisan ayında karla mücadele
    24. Şehir hastanesine doktor takviyesi
    25. ‘Sağlıklı nesil sağlıklı gelecek’..
    26. Tekirdağ’da bavul bavul uyuşturucu ele..
    27. FETÖ'nün "Mardin mahrem imamı"na 16..
    28. Dünyanın ve İran'ın en eski gazete..
    29. Batan kıymıkla görme kaybı yaşamıştı,..
    30. POMEM 24. Dönem polis başvuruları 500..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan tatile çıkıyor
    Cumhurbaşkanı Erdoğan tatile çıkıyor
    Erdoğan'dan o isme telefon: Bu zaferin mimarı sensin!
    Erdoğan'dan o isme telefon: Bu zaferin mimarı sensin!
    Sarıyer'de büyük vurgun! 6 bin 351 oy...
    Sarıyer'de büyük vurgun! 6 bin 351 oy...
    İstanbul'da geçersiz oyların sayımında son durum
    İstanbul'da geçersiz oyların sayımında son durum
    İmamoğlu resmen şov yaptı!
    İmamoğlu resmen şov yaptı!

    Günün Karikatürü

    4 Nisan 2019
    AK Partili Başkan, CHP'li vekile böyle ayar verdi
    AK Partili Başkan, CHP'li vekile böyle ayar verdi
    Destici'den Ankara ve İstanbul yorumu! "Cumhur İttifakı'nın partimizi dışlaması sonuçları etkiledi
    Destici'den Ankara ve İstanbul yorumu! "Cumhur İttifakı'nın partimizi dışlaması sonuçları etkiledi