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Başkanın rüyası gerçek oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belediye başkanlığı döneminde ihya etmek istediği ancak 28 Şubatçıların kendisine getirdiği siyasi yasak sonucu sekteye uğratılan Dayezade Yusuf Efendi Camii’nin 21 yıl süren proje tasdik işlemleri bitti ve cami aslına uygun yeniden yapılacak.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:20
Başkanın rüyası gerçek oluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir hayali daha gerçek oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belediye başkanlığında ihya etmek istediği ancak 28 Şubatçıların kendisine getirdiği siyasi yasak sonucu sekteye uğratılan Dayezade Yusuf Efendi Cami ve Hamamı yeniden özgün kimliğine kavuşuyor.

21 YIL SONRA NİHAYET

Beyoğlu’nda yarım asra yakın harabe bir halde bulunan, minaresi yıkılan Dayezade Yusuf Efendi Cami sonunda aslına kavuşuyor. Ecdat yadigarı tarihi cami ile ilgili yıllarca bitmek bilmek çalışmaların nihayete erdiği öğrenildi. Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde düğmeye basarak Dayezade Yusuf Efendi Cami’nin ihya edilmesi ilişkin onayı 21 yıl sonra gerçek oldu. Erdoğan’a o dönem getirilen siyasi yasak sonucu sekteye uğrayan ve yapımı yılan hikayesine dönüştüğü gerekçesiyle eleştirilen tarihi caminin kazı çalışması, tescil çalışması ve projelendirilmesi tam 21 sene sürdü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin mülkiyetinde olan camiinin tescil işlemleri bittiği, büyükşehir tarafından projelendirme çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi.

YENİDEN EZAN SESİNE KAVUŞACAK

Osmanlı emaneti Dayezade Cami’nin kısa süre içerisinde inşaatına başlanacağı bildirildi. Yenileme çalışmalarının ardından ayağa kaldırılacak caminin, aslına uygun olarak restore edileceği belirtildi. Gerekli hazırlıkların ardından düğmeye basarak süreci başlatan İBB yürüttüğü restorasyon çalışmaları kapsamında tarihi caminin yeniden ezan sesine kavuşması hedefleniyor.

TARİHİ CAMİ HARABEYE DÖNDÜ

Tayyip Erdoğan’ın gıpta ile baktığı Dâyezâde Camii, Beyoğlu ilçesi Çivici limanı yakınında set üstünde bulunuyor. Camii’nin bânisi Eminönü Yeni Camii’nin bâniyesi Hatice Turhan Sultan’ın kardeşi Yusuf Ağa’dır. Vakfiyesinin tarihi ise, 1090 senesidir. 1770 yılında çıkan yangında tamamı yanan, Sultan I. Abdülhamit Han döneminde yeniden yaptırılan tarihi cami, bu sefer de tek parti zulmünden nasibini aldı. Kârgir duvarlı, dikdörtgen yapılı, ahşap çatılı ve arka tarafı fevkânî olan cami, CHP’nin iktidarı döneminde kadro harici bırakıldığından zamanla harabeye dönüştü.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:20
  1. İstanbul
  2. Yusuf Efendi Camii
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Beyoğlu
  5. çivici limanı

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