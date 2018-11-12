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‘Başkanım sanatını konuşturmuş’

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’ten Kayseri’deki kültür ve sanat alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Başkan Çelik’in sanat okulu kökenli olduğunu hatırlatarak “Başkanım bu alanda sanatını konuşturmuş” dedi.

12 Kasım 2018 Pazartesi 13:48
‘Başkanım sanatını konuşturmuş’

Kayseri programı kapsamında eğitim tesislerinin temel atma ve açılış törenlerine katılan ve Kayseri’deki öğretmenlerle bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Büyükşehir Belediyesi’nin kültür sanat alanında yapmış olduğu çalışmaları inceledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kayseri programı kapsamında Büyükşehir Belediyesi’nin kullanımında olan Kayseri Lisesi’nin eski tarihi binasını ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, burada Bakan Selçuk’a kültür sanat alanında yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

“En iyi kitap fuarını biz yapıyoruz”

Fiziki yatırımlar yaparken kültür sanat çalışmalarını ihmal etmediklerini ifade eden Başkan Çelik, şehrin kültür hayatına önemli katkılar sunan “Şehir Kültür Sanat” ve “Düşünen Şehir” dergilerini gösterdi. Büyükşehir Stratejik Araştırma Merkezi kurduklarını ve bu merkez bünyesinde Şehir Akademisi ve Film Akademisi’ni oluşturduklarını ifade ederek bu kapsamdaki çalışmalardan bahseden Başkan Çelik, geçen ay yapılan Kitap Fuarı’na da değinerek “Türkiye’nin en iyi kitap fuarını biz yapıyoruz. Fuarımıza 670 bin ziyaretçi geldi” dedi.

Yapılanları bir cümle ile değerlendiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Başkanım sanat okulu kökenli ve sanatını burada konuşturmuş” dedi.

“Çok ciddi mesafe alındı”

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da “Kültür sanat alanında biraz geriydik. Bunu kabul etmek lazım; ama Başkanımız bu konuda çok ciddi mesafe kat etti” diye konuştu.

Başkan Mustafa Çelik, Bakan Selçuk’a ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi’nin bastırdığı “Medeniyetler Şehri Kayseri” kitabını da takdim etti. Başkan Çelik, kütüphane yatırımları hakkında da bilgi verdi. Kayseri’ye 800 kişilik merkez kütüphane olmak üzere modern kütüphaneler kazandırdıklarını vurgulayan Başkan Çelik, Meryem Ana Kilisesi binasında ve Talas’ta yapacakları 24 saat hizmet verecek Türkiye’ye örnek kütüphaneler hakkında da açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi’nin anı defterini de imzalayarak duygularını dile getirdi.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 13:48
  1. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
  2. Büyükşehir Belediyesi
  3. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik
  4. Şehir Kültür Sanat
  5. Düşünen Şehir
  6. Büyükşehir Stratejik Araştırma Merkezi
  7. Şehir Akademisi ve Film Akademisi
  8. Kitap Fuarı
  9. AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız
  10. Meryem Ana Kilisesi

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