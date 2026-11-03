Başkanı tutuklanan Milas'ta başkan vekili 4. turda belli oldu

Muğla'nın Milas ilçesinde, Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un tutuklanıp İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkan vekili seçimini Yeni Parti adayı Barbaros Gezgin kazandı. Gezgin, dördüncü turda 18 oy alarak 10 oyda kalan Cumhur İttifakı adayı Sibel Karakaş'ın önüne geçti; son turda 2 oy geçersiz sayıldı.

Seçim, Milas Belediyesi Ek Hizmet Binası Meclis Salonu'nda gizli oy, açık tasnif usulüyle yapıldı. Oylamalarda toplam 30 meclis üyesi oy kullandı.

Üç aday ikinci turda 10'ar oyda kilitlendi

Yoklamayla açılan oturumda partiler adaylarını açıkladı: Cumhur İttifakı Sibel Karakaş'ı, CHP Çağlar Koban'ı, Yeni Parti ise Barbaros Gezgin'i aday gösterdi. İlk turda 3 oy geçersiz sayıldı; Koban 10, Gezgin 9, Karakaş 8 oy aldı. Üçte 2 çoğunluk sağlanamayınca ikinci tura geçildi.

30 oyun kullanıldığı ikinci turda Karakaş, Koban ve Gezgin 10'ar oy aldı; çoğunluk şartı yine sağlanamadı. Üçüncü turda 1 oy geçersiz sayılırken Karakaş ve Gezgin 10'ar, Koban 9 oyda kaldı. Dördüncü tur, en çok oyu alan Karakaş ile Gezgin arasında yapıldı. CHP, oylama öncesinde ve oylama sırasında birinci ve üçüncü turdaki oylamalara ilişkin itiraz dilekçesi verdi.

Seçime AK Parti İzmir Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ceyda Bölünmez Çankırı, Yeni Parti Muğla Milletvekili ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gizem Özcan, Bilecik Milletvekili ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, CHP İstanbul Milletvekili Müslim Sarı ile siyasi parti il başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Sahte evrak iddiasıyla 13 ilde operasyon düzenlendi

Seçimin yolunu açan süreç, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının Milas Belediyesi'nde düzenlenen iş deneyim belgeleri ve ihale evrakına yönelik soruşturmasıyla başladı. Soruşturmanın, şirketlerin sunduğu ihale evrakının sahte olduğu ve bu evrak üzerinden iş deneyim belgesi düzenlendiği iddiaları üzerine açıldığı belirtildi. 20 Ekim'de Muğla, Ankara, İstanbul ve Bursa'nın da aralarında bulunduğu 13 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı; Fevzi Topuz ile oğlu Doruk Topuz'un da bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı.

Yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterildiği öne sürülen işlerin ihale bedelleri toplamının 2 milyar 579 milyon 555 bin 355 TL olduğu belirtildi. Kamu İhale Kurumu'ndan alınan bilgi ve belgelere göre, sahte olduğu iddia edilen evrakla düzenlenen iş deneyim belgelerini kullanan 8 şirket, kamu ihaleleri dahil 25 ihaleye katıldı; bu ihalelerin toplam bedeli 3 milyar 714 milyon 262 bin 711 TL 18 kuruş olarak kaydedildi. Şirketlerin aynı belgeler aracılığıyla doğrudan veya dolaylı 342 milyon 880 bin TL sermaye artırımına gittiği de iddia edildi.

Gözaltındaki 35 kişiden 15'i polisteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, 20 şüpheli 23 Ekim'de adliyeye sevk edildi. Topuz ve oğlunun da aralarında bulunduğu 18 şüpheli tutuklanırken 2 kişiye ev hapsi verildi.

Seçimin ardından Yeni Parti Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ile Milas Belediye Başkan Vekilliğine seçilen Barbaros Gezgin, destek verenlere teşekkür etti.