Başkan’dan öğrencilere yurt müjdesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gerek Büyükşehir Belediyesi’nin projeleri gerekse Kayseri’yi ilgilendiren diğer konularda Bakanlıklarla yakın temasını sürdürüyor. Başkan Büyükkılıç, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda yaptığı görüşmelerle ilgili açıklamalarda bulunarak, Pınarbaşı ilçesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu yurdunun kapatılmayacağını açıkladı. Başkan Büyükkılıç, ayrıca Erciyes Üniversitesi içerisine yapılacak olan 2 bin kişilik yurdun da yatırım programına alındığı müjdesini verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile yaptığı görüşmelerde bir dizi projenin yanı sıra Kayseri’deki Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtların durumunu da ele aldı. Konuyla ilgili açıklamasında Pınarbaşı yurdunun kapasitesini doldurmadığı gerekçesiyle kapanmasının gündemde olduğunu; ancak yapılan görüşmeler sonucu kapanmayacağını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Bünyan, Develi, Yahyalı, Yeşilhisar, İncesu ve Pınarbaşı ilçelerimizde Kredi ve Yurtlar Kurumumuzun yurtları var. Özellikle Pınarbaşı ilçesindeki yurdun 150 öğrenciyi bulmadığı gerekçesiyle kapanması söz konusuydu. Gerekli girişimlerde bulunduk. Gerek Gençlik ve Spor Bakanımız gerek Bakan Yardımcımız ve ilgili genel müdürümüzle görüştük. Kapanması söz konusu olmayacak. Ayrıca Erciyes Üniversite’miz içinde 2 bin kişilik yurt için planlama yapmıştık. Bu yurdun yapılmasını yatırım programına aldırdık. En kısa zamanda ihalesi yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim alması için her türlü çalışmayı yaptıklarını sözlerine ekledi.