Başkan’dan medyaya ‘ahlâk’ genelgesi

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

Son zamanlarda giderek artan basın yayın ve sosyal medya ortamında Türk toplumunun ahlak ve değerlerinin yozlaştırılmasına yönelik yayın ve paylaşımlara Erdoğan son noktayı koydu. Cumhurbaşkanı imzalı genelgede, Batılılaşma kültürü adı altında aile değerlerimizin yok olmasına göz yumulmayacağı vurgulanarak, “Medya aracılığıyla milli ve manevi değerlerimizi yıpratmaya, aile ve toplum yapımızı temelinden sarsmaya yönelik açık veya örtülü faaliyetlere karşı Anayasa, kanun ve ilgili diğer mevzuatla düzenlenen müeyyidelerin gereği yerine getirilecek” denildi. Başta TV olmak üzere yazılı ve görsel basın, sosyal paylaşım sitelerine düzenleme getirdi. Diva-Sen Başkanı Mustafa Çopursuz, “Milli ve manevi değerlerimizi yok etmeye yönelik yayın yapan yayıncı kuruluşların devletimiz tarafından takip edilmesi ve gerekli hallerde müeyyideleri uygulamayı kararlaştırılması son derece isabetli olmuştur” dedi. Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal da genelgenin yerinde ve doğru bir karar olduğunu söyledi.