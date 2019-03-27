0553 313 94 23

Başkan Zolan’dan 9 mahalleye alt yapı müjdesi

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kentteki 9 mahalleyi daha modern bir alt yapıya kavuşturacak içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hat ihalesinin 3 Nisan’da yapılacağı müjdesini verdi.

27 Mart 2019 Çarşamba 19:53
Başkan Zolan’dan 9 mahalleye alt yapı müjdesi

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kentteki 9 mahalleyi daha modern bir alt yapıya kavuşturacak içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hat ihalesinin 3 Nisan’da yapılacağı müjdesini verdi.


Denizli’nin Büyükşehir statüsüne kavuşmasının ardından 5 bin kilometrenin üzerinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı döşeyen Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, Denizli merkezde alt yapısı yapılmamış 9 mahallenin daha alt yapı sorununu çözüyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Karşıyaka Mahallesi’nde düzenlenen mahalle mitinginde 258 vizyon projesinin de arasına bulunan müjdeyi verdi. Sümer, Sevindik, Anafartalar, Dokuzkavaklar, Deliktaş, Aktepe, Karşıyaka, Kayıhan ve Hürriyet Mahallesi’ni modern bir alt yapıya kavuşturacak içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hat ihalesinin 3 Nisan 2019’da yapılacağını duyuran Başkan Osman Zolan, "Bir hafta sonra yapılacak ihale ile bu bölgelerimizin alt yapısını sıfırdan yenileyeceğiz. Toplamda 269 kilometre içme suyu, 199 kilometre kanalizasyon ve 50 kilometre yağmur suyu hattı döşeyeceğiz" dedi.



"Yaparsak birlikte yaparız"


Karşıyaka sakinlerinin "Yaparsa kim yapar, Osman Zolan yapar" tezahüratlarına karşı, "Yaparsak birlikte yaparız inşallah" cevabını veren Başkan Zolan, şöyle konuştu:


"Biz cesaret ettik şehrimizin değişik noktalarında alt yapıya girdik. Vatandaşlarımız da destek verdi, yanımızda durdu . İki türlü belediye başkanı vardır. Birincisi kendi ikbalini düşünen belediye başkanı... Diğeri ise ’milletim bana görev vermiş benim geleceğim değil şehrimin geleceği önemli" diyen belediye başkanı.Biz göreve geldiğimiz günden itibaren alt yapı yatırımları yaptık ve ihtiyaç olan bölgelerimize yapmaya da devam ediyoruz. Çünkü önemli olan geride iz bırakmaktır, eser bırakmaktır, gök kubbede hoş bir seda bırakmaktır. Bu görevler bir gün biter ama yaptığın eserler kalır."



"Ödeneği, projesi hazır ihale 3 Nisan’da"


9 mahalleyi kapsayacak yatırımın ihalesinin 3 Nisan’da yapılacağını vurgulayan Başkan Osman Zolan, "Bu bölgelerimizin alt yapısını baştan aşağı yapacağız. Daha sonra üst yapısını da inşallah Pamukkale Belediye Başkan Adayımız Avni Örki kardeşim yapacak. Parası, projesi hazır ihale tarihi belli. Şimdiden hayırlı uğurlu olun inşallah" diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 19:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Önce alkol aldılar sonra dairelerin kablolarını çaldılar
    1. Önce alkol aldılar sonra dairelerin..
    2. PAÜ’de sessiz kitap okuma etkinliği..
    3. Adıyaman’da 70 öğrenci zehirlendi
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan Uşak'ta
    5. Başkan Dağdelen: “Milli iradenin sesi..
    6. Şehit Coşkun Kapancı kabri başında..
    7. Başkan Zolan’dan 9 mahalleye alt yapı..
    8. Server Gazi Türbesi restore ediliyor
    9. Hatay'da "gözaltında" evlenme teklifi
    10. Şok iddia: Türkiye'den yola çıkan..
    11. Sivas'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 3..
    12. Darbe mesajlarını inkar etti
    13. TBB Başkanı Aydın'dan swap..
    14. "CHP'liler de bu zihniyetten kurtulmak..
    15. Erzincan'da demir yüklü tırda yangın
    16. "Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesini..
    17. Trump’tan Rusya’ya: “Venezuela’dan..
    18. İngiliz Parlamentosu 8 Brexit..
    19. Soylu’dan Akşener’e: "Tansu Çiller’e..
    20. Cezayir'de yönetim yanlısı sendikadan..
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan Uşak’ta (3)
    22. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay..
    23. Hindistan'da maytap deposunda patlama:..
    24. AK Parti'nin Uşak mitingi
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan Uşak’ta (2)
    26. "Kılıçdaroğlu'nun bana teşekkür etmesi..
    27. Trump: Rusya'nın oradan çıkması gerek!
    28. Birleşik Krallık'tan Türkiye..
    29. Gültekin Uysal’dan “Golan Tepeleri”..
    30. "Zillet ittifakı milli güvenlik..
    Bir araştırma şirketi daha açıkladı! 7 büyükşehirde bomba sonuçlar
    Bir araştırma şirketi daha açıkladı! 7 büyükşehirde bomba sonuçlar
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek