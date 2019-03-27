Başkan Zolan’dan 9 mahalleye alt yapı müjdesi

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kentteki 9 mahalleyi daha modern bir alt yapıya kavuşturacak içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hat ihalesinin 3 Nisan’da yapılacağı müjdesini verdi.

Denizli’nin Büyükşehir statüsüne kavuşmasının ardından 5 bin kilometrenin üzerinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı döşeyen Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, Denizli merkezde alt yapısı yapılmamış 9 mahallenin daha alt yapı sorununu çözüyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Karşıyaka Mahallesi’nde düzenlenen mahalle mitinginde 258 vizyon projesinin de arasına bulunan müjdeyi verdi. Sümer, Sevindik, Anafartalar, Dokuzkavaklar, Deliktaş, Aktepe, Karşıyaka, Kayıhan ve Hürriyet Mahallesi’ni modern bir alt yapıya kavuşturacak içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hat ihalesinin 3 Nisan 2019’da yapılacağını duyuran Başkan Osman Zolan, "Bir hafta sonra yapılacak ihale ile bu bölgelerimizin alt yapısını sıfırdan yenileyeceğiz. Toplamda 269 kilometre içme suyu, 199 kilometre kanalizasyon ve 50 kilometre yağmur suyu hattı döşeyeceğiz" dedi.

"Yaparsak birlikte yaparız"

Karşıyaka sakinlerinin "Yaparsa kim yapar, Osman Zolan yapar" tezahüratlarına karşı, "Yaparsak birlikte yaparız inşallah" cevabını veren Başkan Zolan, şöyle konuştu:

"Biz cesaret ettik şehrimizin değişik noktalarında alt yapıya girdik. Vatandaşlarımız da destek verdi, yanımızda durdu . İki türlü belediye başkanı vardır. Birincisi kendi ikbalini düşünen belediye başkanı... Diğeri ise ’milletim bana görev vermiş benim geleceğim değil şehrimin geleceği önemli" diyen belediye başkanı.Biz göreve geldiğimiz günden itibaren alt yapı yatırımları yaptık ve ihtiyaç olan bölgelerimize yapmaya da devam ediyoruz. Çünkü önemli olan geride iz bırakmaktır, eser bırakmaktır, gök kubbede hoş bir seda bırakmaktır. Bu görevler bir gün biter ama yaptığın eserler kalır."

"Ödeneği, projesi hazır ihale 3 Nisan’da"

9 mahalleyi kapsayacak yatırımın ihalesinin 3 Nisan’da yapılacağını vurgulayan Başkan Osman Zolan, "Bu bölgelerimizin alt yapısını baştan aşağı yapacağız. Daha sonra üst yapısını da inşallah Pamukkale Belediye Başkan Adayımız Avni Örki kardeşim yapacak. Parası, projesi hazır ihale tarihi belli. Şimdiden hayırlı uğurlu olun inşallah" diye konuştu.