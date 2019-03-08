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Başkan Zihni Şahin’den kadınlara müjdeler

Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınlara yönelik projelerini açıkladı.

08 Mart 2019 Cuma 15:05
Başkan Zihni Şahin’den kadınlara müjdeler

Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınlara yönelik projelerini açıkladı. Şahin, "Hayatımızdaki yeri büyük olan kadınlarımız daima baş tacımız olacak" dedi.


Başkan Zihni Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile birlikte Atakum Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen ’Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 100’üncü Yılında Kadın’ paneline katıldı. Başkan Şahin, burada yaptığı konuşmada, kadınların, modern Türkiye Cumhuriyeti’nin teminatı olduğunu belirterek, "Kadınlarımız, saygıyı ve sevgiyi en çok hak edenlerdir. Çünkü bizleri doğuran, yetiştiren onlardır" diye konuştu.



OMÜ Tıp Fakültesinde anlamlı kutlama


Başkan Zihni Şahin, panelin ardından eşi Şükriye Şahin ile birlikte Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Tıp Fakültesi’ne geçerek burada yatan hastaların, hasta yakınlarının ve personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü karanfiller dağıtarak kutladı. Başkan Zihni Şahin, eşi Şükriye Şahin ile birlikte daha sonra yine Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Atakum Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen Malazgirt’ten Çanakkale’ye Kahraman Kadınlarımız adlı etkinlik ve halk müziği konserine katıldı.


Başkan Zihni Şahin, bu anlamlı gün nedeniyle yaptığı açıklamada ise kadınlara yönelik bazı projelerini kamuoyu ile paylaştı.



“Kadın el emekleri ekonomiye kazandırılacak”


Atakum’da oluşturacakları Meslek Edindirme Kursları ile kadınların el emeklerinin ekonomiye kazandırılacağını söyleyen Başkan Şahin, "Meslek edindirme kursları ile evlerde kadınlar tarafından yapılan el emeği göz nuru ve mahalli ürünlerin sergilenip satılması sağlanacak. Oluşturulacak e-ticaret sistemi ile internet üzerinden de satışların yapılması sağlanacak. Kuracağımız bu sistem, kadınlar ve genç kızlarımızın aile ekonomisine ve kendilerine ekonomik katkısağlayacak" diye konuştu.



’Hoş Geldin Bebek’ uygulaması


Başkan Zihni Şahin, Atakum’da doğan bütün bebeklerin ve ailelerinin oluşturulacak ’gönüllü’ ekipleriyle ziyaret edileceğini de belirterek, "İlçemizde doğan her bebeğin kendisi ve ailesi için eskimeyecek bir hatıra olarak hediyeler sunacağız" diye konuştu. Kadınların hayatın her her aşamasında, yaşamın tam içerisinde olması gerektiğine vurgu yapan Zihni Şahin, "Kadınlarımız kahvaltı sofralarında, kültür merkezlerinde bir araya gelecek, film ve tiyatro oyunlarını izleme, sevdikleri kitapların yazarlarıyla buluşma imkanına sahip olacaklar. Buna ek olarak hanımlar için diyetisyen, fizyoterapist ve sağlıklı yaşam konularında uzmanlar eşliğinde eğitim ve deneyim paylaşımları gerçekleştirilecek" şeklinde konuştu.



Dezavantajlı gruplar için servis


Başkan Zihni Şahin, açıklamalarının son bölümünde ise ’dezavantajlı gruplar için servis uygulaması’nı müjdeledi. Şahin, "Semt pazarlarında alışverişini yapan engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın evlerine rahat bir şekilde ulaşabilmeleri için semt pazarlarına ring servisler hizmete konulacak" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 15:05
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