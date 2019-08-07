0553 313 94 23

Başkan Zeybek şampiyon haltercileri tebrik etti

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, 31 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında Nevşehir’de düzenlenen Halter U 15 ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’nda Afyonkarahisar’ı başarıyla temsil eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ASP Gençlik ve Spor Kulübü sporcularını makamında kabul etti.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:27
Başkan Zeybek şampiyon haltercileri tebrik etti

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, 31 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında Nevşehir’de düzenlenen Halter U 15 ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’nda Afyonkarahisar’ı başarıyla temsil eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ASP Gençlik ve Spor Kulübü sporcularını makamında kabul etti.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan başkanlığında gerçekleşen ziyarete, ASP Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları; Ramazan Yaman, Tuğçe Sarkın, Hasan Sait Emrem, Abdülkadir Aytekin, Gülsüm Çakmak ve Emin Ölmez katıldı.


Şampiyonadan 1 altın ve 1 gümüş madalya ile döndüklerini ifadede eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan, Hasan Sait Emrem’in U 15 67 sikletinde koparmada 50 kilogram, silkmede 65 kilogram, kaldırarak, yine Abdülkadir Aytekin’in U 15 61 kilogram sikletinde koparmada 56 kilogram,silkmede 85 kilogram kaldırarak ilk 10’a girme hak kazandıklarını söyledi. Bayan sporculardan Gülsüm Çakmak’ın U 15 59 kilogram sikletinde koparmada 37 kilogram silkmede 50 kilogram kaldırarak beşinci olduğunu kaydeden İl Müdürü Zekai İnan, aynı siklette yarışan Tuğçe Sarkın’ın ise koparmada 53 kilogram, silkmede 70 kilogram kaldırarak Türkiye ikincisi olduğunu belirtti.


Emin Ölmez’in U 15 73 kilogram sikletinde koparmada 76 kilogram silkmede 91 kilogram kaldırarak beşinci olduğunu belirten İnan, en büyük başarıyı U 17 96 kilogram sikletinde koparmada 105 kilogram, silkmede 134 kilogram kaldırarak Türkiye şampiyonu olan Ramazan Yaman ile elde ettiklerini söyledi. Tuğçe Sarkın ve Ramazan Yaman’ın 2019 Ekim’de İsrail’de yapılacak U 15 ve Yıldızlar Avrupa Şampiyonası için Milli Takım kampına girmeye hak kazandıklarını vurgulayan İnan, genç sporcuların Avrupa Şampiyonası’nda da Afyonkarahisar’ı ve Türkiye’yi başarıyla temsil edeceklerine inandığını ifade etti.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ASP Gençlik ve Spor Kulübü sporcularını tebrik eden Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, U 15 ve Yıldızlar Avrupa Şampiyonası’nda Afyonkarahisar’ı ve Türkiye’yi temsil edecek Tuğçe Sarkın ve Ramazan Yaman’a başarılar diledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yunusemre Belediyespor Başkanı Alkan tekvandocularla buluştu
    1. Yunusemre Belediyespor Başkanı Alkan..
    2. BB Erzurumspor 15 futbolcu ile..
    3. Polis baskınında bazada uyuşturucu ele..
    4. İstanbullular, yelken yarışlarıyla..
    5. Başkan Yavaş’tan memurlara bayram..
    6. DEAŞ üyesi tutuklandı
    7. Gri listedeki terörist etkisiz hale..
    8. Victor Ruiz sağlık kontrolünden geçti
    9. Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs..
    10. Zehir tacirlerine bir haftada 3..
    11. Konya Şeker’den üreticiye bayram avansı
    12. İYİ Parti'de deprem! Vekil makam..
    13. Yunusemre’deki kablo hırsızlığı..
    14. Tokat’ta, 250 çiftçiye 20’şer adet kaz..
    15. TSO ve BAKKA Elpek Bezi projesi için..
    16. İcralık olan yaşlı kadın oğlu..
    17. Vizyonsuz Kırıkkanat uçan arabanın..
    18. Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları
    19. TSO genel sekreterleri deneyim..
    20. 112 ekibi, yaralı sürücüye evin..
    21. Çanakkale’de 17 Afgan mülteci yakalandı
    22. Küçükçekmece kurban pazarının tek..
    23. Kaçakçılık ekipleri 870 kilo sahte..
    24. Vali Ekinci;"Hem hizmet hem istihdam..
    25. Ardahan'da yoğun sis
    26. İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik..
    27. Bilecik POMEM 23. dönem mezunlarını..
    28. SpaceX, İsrail’in haberleşme uydusunu..
    29. Karatay’da asfalt çalışmaları
    30. Emine Erdoğan, kadın büyükelçiler ve..
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"