Başkan Yüksel, temizlik çalışmalarını inceledi

Kartal Belediyesi, ilçenin daha yaşanılabilir olması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kordonboyu Mahallesi’nde yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerini ziyaret ederek çalışmalarla ilgili yerinde incelemelerde bulundu.

Kordonboyu Mahallesi Ankara Caddesi üzerindeki Veteriner Araştırma Durağı arkasında bulunan boş arazide büyüyen çalılıklar vatandaşları rahatsız edince, Kartal Belediyesi duruma müdahale etti. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla çalılar temizlendi. Özellikle okula giden öğrenciler ve çevrede oturan vatandaşların yoğunlukla kullandığı bir güzergâh olan bölgede tehlike arz eden çalılar temizlenerek; bölge hem daha güvenli hem de daha temiz bir hale getirildi.

Çalışmaları Başkan Yardımcılarıyla birlikte yerinde takip eden Başkan Gökhan Yüksel, öğrencilerle ve vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Yüksel, ilçeyi daha güzel ve yaşanılabilir hale getirebilmek için aralıksız çalıştıklarını belirtti. Vatandaşlardan gelen istek ve şikâyetleri de dinleyen Başkan Yüksel, sorunların çözülmesi için ilgili müdürlüklere talimat verdi. Vatandaşlar Başkan Yüksel’e ve Kartal Belediyesine yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.