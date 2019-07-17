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Başkan Yüce, "Sakaryaspor için hep birlikte olacağız"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakaryaspor Rüstemler Tesisleri’ni ziyaret ederek Kulüp Başkanı İbrahim Nalbant ve yönetimine hayırlı olsun dileklerini iletti.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:08
Başkan Yüce, "Sakaryaspor için hep birlikte olacağız"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakaryaspor Rüstemler Tesisleri’ni ziyaret ederek Kulüp Başkanı İbrahim Nalbant ve yönetimine hayırlı olsun dileklerini iletti.


Sakaryaspor’un çiçeği burnunda Teknik Direktörü Abdullah Ercan’la da görüşen Başkan Yüce, başarılar dileyerek şehrin şampiyonluk beklentilerini yineledi. Başkan Yüce, Sakaryaspor’a destek noktasında gerekeni yapacaklarını ifade ederek birlik beraberlik vurgusunda bulundu.


Rüstemler Tesisleri’nde Kulüp Başkanı İbrahim Nalbant ve yönetimine hayırlı olsun dileklerini ileten, Teknik Direktör Abdullah Ercan’a başarılar dileyen Başkan Ekrem Yüce, “Bu yıl tek düşüncemiz camiamızla, takımımızla, teknik ekibimizle, taraftarlarımızla ve tüm şehrimizle kenetlenerek şampiyonluğa ulaşarak bir üst lige yükselmektir. İnşallah hep birlikte bu sevinci yaşayacağız” dedi.


Sakarya ve Sakaryaspor için yeni bir dönem olacağını söyleyen Sakaryaspor Kulüp Başkanı İbrahim Nalbant, “Sakarya ve Sakaryaspor için yeni bir dönem olacak. İnşallah bu sezon şampiyonluğa oynayacağız. Teknik Direktörümüz Abdullah Ercan oldu. Kendisine güveniyoruz. Genç olması, kişiliği ve karakteri bakımından bize uyduğunu düşünüyoruz. Buraya gelip bizlere destek olan Başkanımız Ekrem Yüce’ye teşekkür ediyor, bu yıl hep birlikte şampiyonluğa ulaşacağız” diye konuştu.


Yeni sezon öncesinde takımın başına getirilen Teknik Direktör Abdullah Ercan, “Böyle güzel bir kulübün üyesi olmaktan mutluluk duyuyorum. İnşallah Belediye Başkanımızın destekleri, şehrin bütün dinamiklerinin içinde bulunduğu bir oluşumla Sakaryaspor’u yıllardır beklediği başarıyı inşallah bu şehre getirir ve devam ettiririz. Ben kendime gerçekten çok güveniyorum. Çok önemli bir taraftar desteği olan bir takımımız var. İnşallah bende bu başarıların içinde bulunacak olmaktan mutluluk duyacağız. Hayırlı olsun” şeklinde konuştu.


Birçok Süper Lig kulübünde olmayan bir taraftar grubuna sahip olduklarını dile getiren Başkan Yüce, “Sakaryaspor’un sezona iyi bir şekilde başlayacağını düşünüyorum. Birçok Süper Lig kulübünde olmayan bir taraftar grubuna sahibiz. Biz; camiamızla, takımımızla, teknik ekibimizle, taraftarlarımızla ve tüm şehrimizle kenetlenerek bu yıl şampiyonluğa ulaşmak, 1. Lige çıkmak istiyoruz. Birlik ve beraberliğin bu süreçte ne kadar önemli olduğunu her fırsatta vurguluyorum. Sakaryaspor’u inşallah hep birlikte layık olduğu noktaya ulaştıracağız. Yeni yönetimimiz, teknik direktörümüz kulübümüze hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:08
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