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Başkan Yüce A Milli Karate takımını ağırladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 2020 Yaz Olimpiyatları’na katılacak A Milli Karate takımını Orman Park’ta misafir etti.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 18:09
Başkan Yüce A Milli Karate takımını ağırladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 2020 Yaz Olimpiyatları’na katılacak A Milli Karate takımını Orman Park’ta misafir etti.


Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Japonya’da düzenlenecek olan 2020 Yaz Olimpiyatları’na hazırlanan A Milli Karate Takımını Orman Park’ta ağırladı. Başkan Yüce, olimpiyatlara hazırlanan takıma moral ve motivasyon olması sebebiyle verdiği yemeğin ardından sporculara başarılar dileyerek hediye takdim etti. Hendek’te kamp yapan karate takımı için düzenlenen yemeğe Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan’da katıldı.


Spora ve sporcuya verdiği önemi her zaman dile getiren Başkan Yüce, “Hepiniz ülkemiz için önemli başarılara sahip değerli sporcularımızsınız. Sizin gibi başarılı sporcularımızı Sakarya’da ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Büyükşehir olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz. Yaptığımız ve yapacağımız projelerimizle sporculara verdiğimiz desteği gözler önüne serdik. Aynı zamanda yeni yetişen genç neslimizi de spora teşvik edecek adımlar attık. Şimdiye kadar Sakarya çok değerli sporcuların yetiştiği bir merkez olmuştur. Sağladığımız olanaklarla inşallah değerli sporcular yetiştirmeye devam edeceğiz. Allah sizlere katılacağınız olimpiyatlardan başarıyla dönerek ülkemizi gururlandırmayı nasip etsin” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 18:09
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