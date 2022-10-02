Başkan Yılmaz görevdeki 41 ayını değerlendirdi

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 41 aylık görev sürecini değerlendirdi. Barış Manço Kültür Merkezi’nde ‘Ne varsa Yıldırım’da Var’ temasıyla düzenlenen değerlendirme toplantısında Başkan Oktay Yılmaz, Yıldırım’ın ana sorunlarına cesaretle yaklaşıp, tüm boyutlarıyla çözüm odaklı ele aldıklarını vurgulayarak, “Her şehrin olduğu gibi Yıldırım’ın da alt yapı ve üst yapı ile ilgili çözüm bekleyen problemleri vardı. Bunların çözümü için ilk olarak, milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve diğer kurumlarımızın da desteğiyle Yıldırım için daha fazla kaynak oluşturma gayretine girdik. Bu kapsamda Yıldırım Belediyesi olarak; tasarrufu, verimliliği, dijitalleşmeyi ve çevre duyarlılığını en üst seviyede tutarak, kurumsal altyapımızı güçlendirecek uygulamaları hayata geçirdik. Bu anlayışımızı da kentin ana unsuru olan insanı merkez alan ‘Yeni Yıldırım Yaklaşımı’ olarak adlandırdık. Hedefimiz Yıldırım’da yaşayan 653 bin 307 hemşehrimizin her birinin ihtiyacını, beklentilerini en doğru şekilde tespit etmek ve onlara en iyi hizmeti en kısa zamanda ulaştırmak. Bu noktada belediye olarak kendimize hiçbir zaman sınır koymadık, koymuyoruz. ‘Halka hizmet hakka hizmettir’ şiarıyla temel yerel yönetim hizmetlerinin yanı sıra, eğitimden sağlığa, spordan sanata, emniyetten tarihi kültürel varlıkların korunmasına kadar her alanda gayretle çalışıyor ve değerlerin şehri Yıldırım’a hizmet üretiyoruz” dedi.

Güvenli ve kalıcı planlama

Yıldırım’da temel önceliğin imar ve kentleşme olduğunu vurgulayan Başkan Yılmaz, bu alandaki çalışmalara yasal altyapı ve zemin oluşturarak başladıklarını belirterek, “Yıldırım’da 1970 ve 1980’li yıllarda sanayileşmeyle birlikte hızlanan köyden kente göçler planlanamayınca çarpık kentleşme sorunu ortaya çıktı. Yıllar içerisinde yapılaşmalardan sonra arkadan gelen mevcut duruma uydurma, ıslah planlama süreçleri birçok iptallerle karşılaştı. Bu durumların önüne geçerek, sağlıklı imar planları ve uygulamaları yapılabilmesini sağlayacak düzenlemelerin oluşmasına vesile olduk. Artık güvenle imar planlarımızı yapıyor, ardından tapulandırma süreçlerini tamamlıyoruz. 2022 yılı sonunda hisseli tarla tapularına sahip 30 binin üzerinde hak sahibine, planlı arsa tapularını teslim etmiş olacağız. Bu sayede kamu ve özel sektör desteğiyle birlikte de birçok mahallemizde kentsel dönüşüm projeleri gerçekleştirmeye başladık” ifadelerini kullandı.

Modern güvenli şehir

Türkiye’nin bir deprem gerçeği bulunduğunu, kentleşmenin temel önceliğinin bu gerçek olması gerektiğine değinen Başkan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konuda kararlı tutumunu şiar edindiklerini vurgulayarak, kentsel dönüşüm hamlesi başlattıklarını ifade etti. Bu kapsamda modern, güvenli ve mahalle kültürüne yakışan alanları Yıldırımlıların istifadesine sunduklarını kaydeden Yılmaz, “100 bin metrekare alanda 2 etaplı toplam bin 244 konut ve 332 ticari birimden oluşan Mevlana Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projemiz ile modern, güvenli, hemşehrilerimizin yaşam kalitelerini artıran konutlar üretiyoruz. Projenin içerisinde ihtiyaç duyulan yeşil alanlar, kültürel alanlar, spor alanları, yeni okul projeleri bulunuyor. Arabayatağı, Çınarönü, Mimarsinan ve Davutkadı kentsel dönüşüm çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyemiz, Esenevler, Yiğitler ve 75. yıl mahallelerinde yaptığı kentsel dönüşüm çalışmaları gerçekleştiriyor. En önemlisi özel sektöre verdiğimiz destekle Beyazıt, Sinandede, Piremir, Davutdede kentsel dönüşüm projeleri hızla hayata geçiyor” dedi.

Ulaşım ağı genişliyor

Sağlıklı ve modern kentleşmenin diğer bir önemli unsurunun da ulaşım olduğuna işaret eden Başkan Yılmaz, cadde ve bulvarlarda genişletme, yatay ve dikey yeni ulaşım arterleri oluşturmak için yoğun bir çaba sarf ettiklerini söyleyerek, “Ankara Yolu Caddesi’ne paralel olarak Erdoğan Caddesi’ni kentin bir ucundan diğer ucuna temas edecek şekilde, 30 metre genişliğinde alternatif bir güzergâh olarak düzenliyoruz. Ankara Yolu Caddesi’ne açtığımız dikey yollarla da kent içi trafiği rahatlatıyoruz. Bu yol çalışmalarımız sırasında kullandığımız asfaltı ise kendi Asfalt Üretim Tesisimizde üretiyoruz. Yüksek üretim kapasitemizi diğer kurumlarımızla paylaşarak hem kamuya daha uygun şartlarda asfalt temini sağlıyor hem de belediyemize ciddi bir kaynak oluşturuyoruz. Böylelikle Yıldırım’ın sokak ve caddelerinde kullandığımız asfaltın maliyetini sıfıra indiriyoruz” diye konuştu.

3 milyon metrekare yeşil alan

İmar ve kentleşmenin olmazsa olmazlarından birisinin de şehrin yeşil kimliğinin korunması olduğunun altını çizen Yılmaz, “Biz Yıldırım’ı dünün mirasından çok yarının emaneti olarak görüyoruz. Biz sadece ‘yeşil’i korumayı yeterli görmüyor, yeşil alanların, ağaçların çeşitliliğini arttırıyoruz. 1,5 milyon metrekarelik aktif yeşil alanı tam 2 katına çıkarmayı yani 3 milyona ulaşmayı hedefledik ve buna ulaşmamıza çok az kaldı. 48 bin metrekarelik alanı bulunan Balaban Mesire Alanı’nı tamamladık. 162 binin üzerinde fidan dikimi gerçekleştirdik. Tamamen yeşillikler içerisinde 18 yeni parkı ilçemize kazandırırken 32 parkımızı tamamen yenilendik. Vakıf Bera Kent Parkı, Gökdere Millet Bahçesi gibi büyük kent parklarımızın çalışmalarına başladık. Yine, çevre kirliliğinin önüne geçerek çevre bilincini artırmak adına 32 bin 300 öğrencimize çevre bilincini aşıladık. Türkiye’de birçok belediyeye ilham kaynağı olan, ‘Atık Toplama Timi Projesi’ ile düzensiz atık toplayıcılığına son verdik. Teknolojinin gelişimi ile yeşil enerjiye yüzümüzü dönerek; planladığımız ‘Lojistik Merkezi Projesi’nin çatısına güneş enerji santrali kuracağız. Böylece hem yeşil enerji kullanacağız hem de 2 milyon liralık bir tasarruf sağlayacağız” şeklinde konuştu.

320 bin ziyaretçi ağırladı

Yıldırım’ın gerçek sahipleri olarak gördükleri çocuklar ve gençler için de birbirinden önemli yatırımları ilçeye kazandırdıklarını ifade eden Başkan Yılmaz, bunlardan en önemlisi olan Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nin kısa sürede sadece Yıldırım’ın değil Bursalı gençlerin gözde mekânı haline geldiğini aktararak, “Kütüphanemize 15 bin 600 gencimiz üye olurken, 19 ayda toplam 320 bin 700 ziyaretçi ağırladık. Bu ilgiden dolayı Mimar Sinan Uyumayan Kütüphane projesini başlattık. 10 bin eser, sınırsız internet, bilgisayar laboratuvarı bulunacak tesisi kısa süre içerisinde açacağız. Yine kısa süre içerisinde Makbule-Tevfik Yıldırım Engelsiz Yaşam Merkezi ve çocuklarımız için Molla Yegân Çocuk Üniversitesi projelerimizi tamamlayacağız” dedi.

130 bin 478 vatandaşa spor hizmeti

İlçenin ‘spor kenti’ kimliğini güçlendirecek çalışmaları hayata geçirmeye devam ettiklerini belirten Başkan Oktay Yılmaz, “Bursa’nın en büyük spor tesisi olan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’ni hizmete açtık. Her mahallemize gençlerin, kadınların ve çocukların yararlanabileceği yeni spor tesislerini kazandırıyoruz. Yaz ve kış spor okullarımızda her yaştan çocuğumuz, spor eğitimleri alıyor. Sadece 2022 yaz spor okullarında 30 bin çocuğumuz tesislerimizden istifade etti. Geride bıraktığımız 3 yılda 130 bin 478 hemşehrimiz spor ve eğitim hizmetlerimizden faydalandı. Bu eğitimlerin bir meyvesi olarak; geçen bu süreçte ilçemiz sporcuları bin 904 Madalya ve 110 kupa kazanarak bizleri gururlandırdı” dedi.

20 bin 782 kişiye iş imkânı

Sosyal belediyecilik alanında da önemli hizmetler ürettiklerini kaydeden Başkan Yılmaz, “Yıldırım, bir dayanışma ve yardımlaşma şehri. Biz birbirlerinin dertleri ile dertlenen mutlulukları ile sevinen büyük bir aileyiz ve her zaman ailemizin yanında olmaya gayret ediyoruz. Sıcak yemek ihtiyacından, erzak kolisine, kıyafet yardımından, hasta yatağa hizmetine, kırtasiye yardımından, bebek bezi yardımına kadar hemşehrilerimizin her ihtiyacına hızla cevap veriyoruz. İstihdam Merkezi Projemiz ile bin 99’u özel gereksinimli, 6 bin 406’sı kadın, toplam 20 bin 782 hemşehrimiz iş sahibi olmasına katkı sağladık. Yine kadın girişimcilik merkezleri ve kadın kooperatifleri ile kadınlarımızın hem ev ekonomilerine katkı sunmalarını hem de ticari hayatta aktif rol almalarını destekliyoruz” dedi.