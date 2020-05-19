Başkan Yılmaz gençlerle video konferansta buluştu

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda; Balıkesirli Milli Sporcular ve 20 ilçenin Gençlik Meclisi Temsilcileriyle video konferansta bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, gençlere pandemi süreci sonunda yeniden bir etkinlikte bir araya gelme sözü verdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türk Gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda; video konferans yöntemiyle 20 ilçeden Gençlik Meclisi Temsilcileri ve Balıkesirli Milli Sporcularla bir araya geldi. Video konferansa; İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ile İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu da katıldı.

Pandemi süreci bayramlarımızı kutlamaya engel değil

Konuşmasına Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarına teşekkür ederek başlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Ulu Önder Atatürk ile silah arkadaşlarının Kurtuluş Savaşımızı başlatmak üzere Samsun’a çıkışının 101. yılında siz gençlerimiz ve şehrimizin gururu Milli Sporcularımızla bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Gençlerimiz bizler için çok kıymetli. Onların derslerinin yanında sporla da ilgilenerek bunu profesyonel hale getirmesini her zaman destekliyoruz.” dedi.

Yıldız: “Bugün küllerimizden yeniden doğduğumuz gün”

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız da düşüncelerini şu cümlelerle ifade etti: “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’mız kutlu olsun. Bu yıl pandemi süreci nedeniyle bayramlarımızı evlerimizde kutluyoruz. İnşallah bu süreç en kısa sürede bitecek ve bizler yine bayramlarımızı öğrencilerimizle coşkulu bir şekilde kutlamaya devam edeceğiz. Bugün bundan 101 yıl önce esarete ve yokluğa hayır diyen bir milletin küllerinden yeniden var olduğu bir gün. O gün Samsun’a ilk adımı atarak Milli Mücadelemizi başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını da rahmetle ve saygıyla anıyorum. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’a da böyle anlamlı bir günde gençlerimizle bir arada olduğu ve onları şehrimizin gururu milli sporcularımızla buluşturduğu için teşekkür ediyorum.”

Arıcıoğlu: Başkanımızın eğitimci olması bizim için büyük şans

Gençlerle böyle anlamlı ve özel bir günde bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirten İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu da tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayarak şu ifadelere yer verdi: “Bu yıl pandemi dolayısıyla evlerimizden kutluyorum, inşallah önümüzdeki yıl bu yılındaki de eklenerek çok daha coşkulu bir şekilde hep birlikte kutlayacağız. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımızın da bir eğitimci olması bizim için büyük bir şans. Her zaman bizim ve sporcularımızın yanında olarak bizlere destek veriyorsunuz. Balıkesirimizin milli sporcularını gençlerimizle bir araya getirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel yarınlarda yeniden bir arada olacağız.”

Milli sporculara teşekkür

Milli Sporcular; Ahmet Mustafa Yılmaz (atletizm),Yasemin Adar (güreş), Habibe Afyonlu (judo) ve Ertuğrul Dağdeviren’e (güreş) de spor hayatlarına nasıl başladıklarını ve nelerle mücadele ederek nasıl başarı elde ettiklerini gençlere anlatmalarını isteyen Başkan Yılmaz, sporcularımızın her zaman yanlarında olduklarını ve olmaya da devam ettireceklerini söyledi. Ayrıca ülkemizin bayrağını yurt dışında dalgalandırarak İstiklal Marşımızın okunmasını sağladıkları için her birine teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

“Gençliğine sahip çıkan milletler daim olur”

20 ilçenin Gençlik Meclisi Temsilcilerinin her biriyle tek tek konuşarak hoş bir sohbet gerçekleştiren Başkan Yılmaz “Gençlerimizin böyle özel günlerle Cumhuriyetimize olan sadakatlerini pekiştirmelerini istiyoruz. Gençliğine sahip çıkan milletler daim olur. Bunun içindir ki Cumhuriyet gençlere emanet edilmiş. Burada bizimle olup video konferansa katılan tüm gençlerimizle pandemi süreci sonunda yeniden bir araya gelmek istiyorum. Gençlerimiz ve sporcularımızla birlikte bu günün anısına anlamlı bir etkinlik planlayalım.” diye konuştu.