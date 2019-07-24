Başkan Yıldırım’dan o iddialara cevap

İzmir eski İl Sağlık Müdürü’nün görevden alınması üzerine yazılan internet gazetesi köşe yazısına tepki gösteren Sağlık-Sen izmir 1 No’lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, "ir anneye, bir kadına yöneltilen çirkin ithamlara bir kız çocuğu babası olarak sessiz kalmam mümkün değildir. Üyelerimin hatırına son defa cevap veriyorum. Sağlık çalışanlarımızın sözcüsü, gözcüsüyüz" dedi.

Sağlık-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım internet gazetesi köşe yazarı tarafından kendisine yöneltilen suçlama ve sorulara yönelik yazılı basın açıklaması yaparak, "Lakin kadın üyelerimiz ve kız çocuğu babası olan üyelerimizden yüzlerce istek aldık, onların hatırına zatınıza yönelik son defa cevap veriyorum.Bir anneye, bir kadına yöneltilen çirkin ithamlara bir kız çocuğu babası olarak sessiz kalmam mümkün değildir" diyerek yaptığı açıklamanın üzerine aynı internet sitesinden kendisine yönelik yazılan yazıya cevaben yazılı basın açıklamasında bulundu.

Yaptığı yazılı basın açıklamasında sağlık çalışanlarının avukatı olmanın kendi görevi olduğunu belirten Başkan Yıldırım, "Binlerce üyeye sahip bir sendikanın başkanı olarak söz konusu sağlık çalışanları olduğunda avukatı, vekili, sözcüsü olmak vazifemiz ve en doğal hakkımızdır. Derdimiz sataşmak değil insanlara yönelttiğiniz haksız ithamlarınız, suçlamalarınız ve hedef göstermenizdir. Bakanlık müfettişlerinin belgelerine ulaştıysanız yayınlamanızı, kulaktan dolma yahut karalamak amacıyla kasti üretilen dedikodulara alet olduysanız tesahhur duruma düşeceğinizi yinelemek isterim" dedi.

"Sağlık çalışanlarının sözcüsü, gözcüsüyüz"

Açıklamasında sağlık çalışanlarının sözcüsü ve gözcüsü olduğunu vurgulayan Başkan Özgür Yıldıırm, "Yorumlara gelince, sizin de belirttiğiniz gibi binlerce üyesi olan bir sendika olarak yani İzmir’de binlerce sağlık çalışanın takdiri ile yetki almış bir sendika olarak, sağlık çalışanlarımızın sözcüsü, gözcüsüyüz. Bu binlerce üyenin sendikamızı tercih etmesinin size bir mesaj veriyor olması lazım diye düşünüyorum lakin mesajı alamadıysanız ben tercüme edeyim; bir sendikanın bölgesindeki tüm kurumlarda en çok üye sayısına sahip olması ve yetki alması, sağlık çalışanlarının o sendikadan ve o sendikanın faaliyetlerinden memnun olduğunu, haklarını en iyi o sendikanın savunduğunu anlatmaktadır. Size tavsiyem sendikamıza yapılan on binlerce yorumu okumanızdır zira yorum diyerek köşe yazınızda yayınladıklarınız, icraatta zayıf, sağlık çalışanına yarar sağlamada bizle boy ölçüşemeyen bir avuç kalbi fesadın üretimi, yönlendirmesidir" diye konuştu.

"Maşa olmayın"

Kendisine dair kullanılan ithamların asılsız olduğunu beyan eden Başkan Yıldırım "Devlet düşmanlığı ibaresi kullanmışsınız. Bu itham şehit yakını olarak benim ve ailem için çok ağır bir ithamdır. Ülke sevdalısı, millet sevdalısı olduğumuz yaptığımız icraatlarla ortadadır. Muhtemelen siz araştırayım hesabı yaparken malum kişiler ulaştı ve kurmaca oluşturdukları sahte hesaplarla sizi tekrar ve tekrar yanılttı. FETÖ’den ihraç olup sonrasında nasıl ve kimler tarafından kurtarıldığı soru işareti olan kişiler sizi oyuna getirdi. Gerçek devlet düşmanlarının, FETÖ ile yiyip içenlerin sözcüsü, maşası olmayın. Sosyal medya hesabımı 2007 yılından beri kullanıyorum, kapattığım bir hesabım yok. Yazınıza taşıdığınız mevzuyu yine resmi evraklara dayandırayım, 2018/119 ve 2019/9966 dosya numarası ile devam eden davalara bakabilir, konu hakkında aydınlanabilirsiniz. Bahsini ettiğiniz konu Sendika Genel Merkezimize 2016’da iletilmiş, araştırılmış yapılanın yalan ve iftiradan ibaret olduğu ortaya çıkmıştır. Siz de bilirsiniz ki, gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır.Ve yine siz de bilirsiniz ki, aksi bir durumda bırakınız başkanlığı, memuriyetimiz kalmazdı" ifadelerini kullandı.

"Adam ol, adam"

İzmir’de başarı elde edemeyen sendika başkanlarının iftiraya başvurduğunu savunan Başkan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim size ya da kime hizmet ettiği malum olan zatlara açıklama yapmak gibi bir derdimiz yoktur zira biz sorumluluğunu taşıdığımız sağlık çalışanlarımıza açıklamamızı yapıyor, onlar için verdiğimiz mücadelemizi alnımız ak yüzümüz pak yerine getiriyoruz. Köşe yazınızda sorduğunuz sorularınıza cevap vermeyecektik lakin kadın üyelerimiz ve kız çocuğu babası olan üyelerimizden yüzlerce istek aldık, onların hatırına zatınıza yönelik son defa cevap veriyorum.Bizim mücadelemiz bellidir, çizgimiz, duşumuz bellidir. Daha düne kadar hükümeti eleştirmek için FETÖ’nün basınını kullanan, elinde kullanabileceği medya servisi kalmayınca size sarılan ve yazınızı sağlık idarecilerine mesaj yoluyla iletenlere de sizin aracılığınızla ’sen ilk önce asli işini yap, adam ol, adam’ mesajını iletelim.’’