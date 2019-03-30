0553 313 94 23

Başkan Yıldırım: "5 yıldır iftira ve yalanlarla mücadele ettik"

.

30 Mart 2019 Cumartesi 02:31
Başkan Yıldırım: "5 yıldır iftira ve yalanlarla mücadele ettik"

Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, 5 yıldır iftira ve yalanlarla mücadele ettiklerini belirterek,“Siz ne yaparsanız yapın biz 5 yıldır buralara zaten nice iftiraları, nice yalanları, nice fitneleri nice kumpasları yarıp geldik" dedi


Erbaa Belediye Başkanı ve AK Parti’nin Belediye Başkan Adayı Hüseyin Yıldırım son mahalle mitingini Mimar Sinan Mahallesinde gerçekleştirdi. Mitinge 22, 23, 24 ve 26. dönem Tokat Milletvekili Zeyid Aslan, AK Parti Erbaa İlçe Başkanı Oğuzhan Önal, belediye meclis üyesi adayları ve binlerce vatandaş katıldı. 5 yıldır iftira ve yalanlarla mücadele ettiklerini belirten Başkan Yıldırım,“Siz ne yaparsanız yapın biz 5 yıldır buralara zaten nice iftiraları, nice yalanları, nice fitneleri nice kumpasları yarıp geldik. Biz antrenmanlıyız topunuz gelin. Neyle geliyorsanız onla gelin. Gelin bekliyoruz. Bizim ustamız Recep Tayyip Erdoğan. Biz onun yolundan gidiyoruz. O ne çile çekti. Ama dik durdu. Bizde çilemize razıyız. Allah’tan gelmiyor mu? Çilemizi çekeriz. Ama bunlara boyun eğer miyiz biz. Bunlara pirim verir miyiz biz? Niye biliyor musunuz? Çünkü siz varsınız. Bizim yanımızda siz varsınız siz. Bu millet var” dedi.


MHP’nin adayı Ertuğrul Karagöl’e yaptığı meydan çağrısına yanıt gelmediğini belirten Başkan Yıldırım “Erbaa’yı yönetmeye değil, yönettirmeye talip olanlar hakkımızda dedikodu yapıyorlar. Yalan mı? Yalanların bini bin para. İftiraların bini bin para. Biz yeri geldi cevap verdik ama sonra ne dedik ya kardeşim sizde yalan bitmiyor biz her yalanınıza cevap verecek değiliz. Gel buyur arşivlerimiz açık, sana açalım kimi istersen gönder incelet. İncele. Hatta mutmain olmazsan gel meydana sen sor ben anlatayım dedim. Ses yok. Ses yok çünkü niyetleri doğruyu öğrenmek değil. Niyetleri üzüm yemek değil. Bağcıyı dövmek istiyorlar. Erbaa’yı cezalandırmak istiyorlar. 2014’te siz bizi 20 yıllık saltanatımızdan ettiniz, 20 yıllık sultanlıktan ettiniz sizi cezalandıracağız diyorlar. Erbaa’yı cezalandırmak için bize saldırıyorlar. Hakaretin bini bin para. Seçilmiş bir belediye başkanına hakaret etmedim. 5 yıldır Ahmet Yenihan’a hakaret ettiğimi duydunuz mu? Duyamazsınız inancım müsaade etmez. Annemden aldığım edep müsaade etmez" diye konuştu.


Mitingin ardından Başkan Yıldırım ve alana gelen vatandaşlar parti binasına kadar yürüdü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 02:31
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Cumhur İttifakı şartlar ne olursa olsun devam edecektir"
    1. "Cumhur İttifakı şartlar ne olursa..
    2. Diyarbakır’da polis noktasının da..
    3. Polisten kaçan sürücü, kaçtığı..
    4. Başkan Yıldırım: "5 yıldır iftira ve..
    5. "Gençlerimiz hem yazları çalışma hem..
    6. "Bugün İslam düşmanlığı eşittir, Türk..
    7. İsveç'te 91 yaşındaki bir kişiye..
    8. "Türkiye büyüdükçe tüm mağdurların..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında..
    10. "Beka bu seçimin kaderidir"
    11. Başkan Eroğlu: "Tokat’a hizmet için..
    12. Sürücü hakimiyeti kaybetti; 3 yaralı
    13. Palet fabrikasının açık depo alanında..
    14. Manisa’da Cumhur İttifakı finali..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında..
    16. Arap ülkelerinden "Filistin için Arap..
    17. CHP'de şok mesajlar! "Erdoğan gitsin..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında..
    19. GÜNCELLEME - İsrail'den Gazze'ye..
    20. Usta oyuncu Perihan Savaş..
    21. Bar çıkışı silahlı saldırı: 1 ölü 1..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kurlarda da..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında..
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında..
    26. HDP'li Pervin Buldan'dan ilginç..
    27. "Daha çok çalışacağız, daha çok..
    28. Erzurumlu gençlerden Bayburtlu Yusuf'a..
    29. Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi..
    30. Diriliş Gençlik Federasyonu’ndan..
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    Venezuela krizine bir ülke daha katıldı! Askerleri geri çekin
    Venezuela krizine bir ülke daha katıldı! Askerleri geri çekin
    Ankara'da facia! Ölüler var
    Ankara'da facia! Ölüler var
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'

    Günün Karikatürü

    30 Mart 2018
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
    Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek