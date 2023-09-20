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Gündem Başkan Yazıcı'dan İmamoğlu'na: CHP eskisi kendine yenilmiş
Gündem

Başkan Yazıcı'dan İmamoğlu'na: CHP eskisi kendine yenilmiş

Yeniakit Publisher
2023-09-20 03:31:00 -

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, şahsına yönelik açıklamalar bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na bomba bir cevap verdi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Sayın Ekrem İmamoğlu’nun şahsıma yönelik açıklamalarını dinledim. Birkaç cümle söyleyip, ardından kendisine tek cümleyle cevap vereceğim. ‘Şu adama bak’ lafı diye aramızda geçen bir gündem hiç olmadı. Şahsıma 'yalan ifadeler' isnat etmiş. Söyleyebileceği tek harflik bir yanlış ifadem olmadı. Varsa ispatlayabilir. Her şey kayıt altında. Beni linç etmeye çalıştıkları gün, bir konut projesi bahsinin 'B'si bile bahis konusu değil. 'Sadece provoke etmeye geldi' diyor. O da öyle değil. o gün, şu provokasyondur diyebileceği 1 saniye gösteremez. Dervişin zikri neyse fikri de öyle oluyor. Derdi sadece kariyeri olduğu için beni kariyer yatırımı yapmakla suçluyor. Muhayyel cumhurbaşkanı, muhayyel cumhurbaşkanı yardımcısı, muhayyel CHP genel başkanı olduğu için, bu bühtanını yadırgamadım. Şimdi jestine, mimiğine, yenildiği kibrine ve kifayetsiz muhterisliğine bakarak tek cümlelik cevabımı vermek istiyorum. CHP’nin eskimiş siyasetçisidir, kendine yenilmiştir ne yapsa yeridir" dedi.

Kaynak: İHA

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