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Başkan Yavaş İç Anadolu sanayicilerini kabul etti

İç Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Akyürek başkanlığında 13 dernek başkanı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret etti.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:24
Başkan Yavaş İç Anadolu sanayicilerini kabul etti

İç Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Akyürek başkanlığında 13 dernek başkanı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret etti.


Görüşmede Başkent’te istihdamın geliştirilmesi ve iş hayatında verimin artırılması masaya yatırıldı. Başkan Yavaş, Büyükşehir Belediyesi ile iş dünyasının ortak projelere imza atabileceğini vurgularken, Federasyon Başkanı Mehmet Akyürek iş birliği çağrısına olumlu yaklaştıklarını söyledi. Ankara’da sanayi sektörüne yetişmiş iş gücü sağlanması için ağırlıklı olarak kadınların eğitimine yönelik iş birliği yapabileceklerini belirten Akyürek, Başkent’te açmayı planladıkları sanayi müzesi için de Büyükşehir Belediyesinden destek talebinde bulundu.


İş dünyasının taleplerini dinleyerek tek tek not alan Başkan Yavaş, yasal mevzuat çerçevesinde iş birliğine hazır olduklarını vurguladı. Mevcut sorunların çözülmesi için elinden gelen desteği vereceğini ifade eden Başkan Yavaş, Ankara’da yatırımlara ve iş gücüne katılımın artmasını sağlayan projelere öncelik vermek istediklerini ifade etti.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:24
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