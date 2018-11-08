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Başkan yardımcısının oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti

TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Hasan Türkmen (30) öldü.

08 Kasım 2018 Perşembe 14:25
Başkan yardımcısının oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti

Kaza, bugün saat 02.00 sıralarında, Armutlu Mahallesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinden İzmir'in Kemalpaşa ilçesine gelen Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı AK Parti'li Mehmet Türkmen'in oğlu Hasan Türkmen'in yönetimindeki 35 HTM 98 plakalı otomobil, Y.Ö.'nün kullandığı 34 DV 5999 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Kazada sürücü Türkmen ile yanındaki Eşref Seymen (36) yaralandı. Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla, Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralanan Mehmet Türkmen, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yanındaki yolcu Eşref Seymen'in tedavisinin sürdüğü belirtildi. TIR şoförü gözaltına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 14:25
  1. Manisa
  2. İzmir
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