Başkan Yardımcısı Oktay: Azerbaycan ile Tercihli Ticaret Anlaşması'nı bu yıl imzalayacağız Başkan Yardımcısı Oktay, "Azerbaycan ile Tercihli Ticaret Anlaşması'nın bu yıl içinde imzalanması konusunda mutabık kaldık." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye resmi temaslarda bulunmak için gitti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Azerbaycan ile Tercihli Ticaret Anlaşması'nın bu yıl içinde imzalanması, karşılıklı ticaretin kolaylaştırılması ve gümrük işlemlerinin hızlandırılması için iki ülke arasında basitleştirilmiş gümrük hattı kurulması konusunda mutabık kaldık." dedi.

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