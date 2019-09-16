Başkan Yardımcısı Oktay: Azerbaycan ile Tercihli Ticaret Anlaşması'nı bu yıl imzalayacağız
Başkan Yardımcısı Oktay, "Azerbaycan ile Tercihli Ticaret Anlaşması'nın bu yıl içinde imzalanması konusunda mutabık kaldık." dedi.16 Eylül 2019 Pazartesi 14:12
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye resmi temaslarda bulunmak için gitti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Azerbaycan ile Tercihli Ticaret Anlaşması'nın bu yıl içinde imzalanması, karşılıklı ticaretin kolaylaştırılması ve gümrük işlemlerinin hızlandırılması için iki ülke arasında basitleştirilmiş gümrük hattı kurulması konusunda mutabık kaldık." dedi.
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