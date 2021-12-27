Başkan Yardımcısı Harris’in sözleri Amerikalıları şok etti! Öyle bir söz söyledi ki…

ABD Başkan yardımcısı Kamala Harris'ten canlı yayında şoke eden bir açıklama geldi. CBS News'in 'Face the Nation' programına katılan Harris büyük bir gafa imza attı. En büyük ulusal güvenlik sorunununun ne olduğu sorusuna 'demokrasi' cevabını veren Harris hatasını farkedince sözlerine açıklama getirmeye çalıştı.

Harris’ten büyük gaf!

CBS News'in "Face the Nation" konulu röportajı sırasında sunucu Margaret Brennan ona geceleri onu endişelendiren tek ulusal güvenlik tehdidini sordu. Harris bu soruya "Açıkçası bunlardan biri de demokrasimiz. Dış politika uzmanı insanların kafasında 2021 yılının 2000 yılı olmadığına dair bir soru yok diye düşünüyorum" cevabını verdi.

Açıklamaya çalıştı

Röportajın ilerleyen saatlerinde, "demokrasinin bütünlüğü için savaşmaya" ihtiyaç olduğunu söyleyerek önceki yorumuna açıklık getirdi.