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Yerel Başkan Yardımcısı Bingöl’e saldıran şüpheli tutuklandı
Yerel

Başkan Yardımcısı Bingöl’e saldıran şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2023-06-14 22:30:00 -
Başkan Yardımcısı Bingöl’e saldıran şüpheli tutuklandı

Bingöl’ün Karlıova ilçe Belediye Başkan Yardımcısı Sadri Bingöl’ü bıçakla yaraladığı gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı.

Bir önceki gün Hastane Caddesi’nde bir kahvehanede oturan Bingöl’ü, bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Ö.A’nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

11 Haziran’da Hastane Caddesi’ndeki bir kahvehanede oturduğu sırada Ö.A’nın bıçaklı saldırısı sonucu yaralanan Bingöl, Bingöl Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. Saldırgan, polis ekiplerince yakalanmıştı.

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