Başkan yardımcıları çalışmaları yerinde inceledi

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan ve Fırat Honaz Koşukırı Mevkisinde yapımı devam eden parke döşeme çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Geçtiğimiz günlerde Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Koşukırı Mevkisi 210, 212 ve 213 sokaklarında çalışmalarına başlanan parke taşı döşeme işlemleri aralıksız devam ediyor. Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan ve Fırat Honaz ise ekiplerin çalışmalarını gerçekleştirdiği sokaklarda inceledi. Ekiplerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan ve Fırat Honaz ekiplere işlerinde kolaylıklar diledi.

Koşukırı Mevkisindeki çalışmalar hakkında konuşan Başkan Yardımcıları Daşkan ve Honaz, Koşukırı Mevkisine yürütülen çalışmaların en kısa sürede bitirileceğini ve sokakların yeni bir görünüme kavuşacağını dile getirdi.