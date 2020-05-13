Başkan yardımcıları belediye yatırımlarını inceledi

Sungurlu Belediye Başkan yardımcıları, ilçede yapılacak ve halen yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Sungurlu Belediye Başkan Yardımcıları Sakine Sarıyüce ve Bahri Sezen, Kent parkta yapımı devam eden kafeterya inşaatında, yapılması planlanan nikah salonu için şehir parkında atıl durumda bulunan bina da ve aşıklar tepesi olarak bilinen mevkii de incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, başkan yardımcılarına eşlik eden İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne bağlı ekiplerinden yapılacak ve yapılabilecek projeler hakkında rapor istedi.