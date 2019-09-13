Başkan Vergili’den CHP’lilerin çöp temizleme eylemine tepki

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, CHP İl Başkanlığı tarafından partinin kuruluş yıl dönümü kutlaması sonrası Atatürk Anıtı’nda yapılan temizlik eylemine tepki gösterdi.

Başkan Vergili, Kordon Park’ta gazetecilere yaptığı açıklamada Karabük ile ilgili çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi. Görev süresi içerisinde hiçbir zaman partizanlık yapmadıklarını, kimseyi birbirinden ayırmadıklarını, Karabük ve halkının menfaatini önde tuttuklarını ifade eden Vergili, 10 yıldır huzurlu bir şekilde çalıştıklarını belirtti. Belediye başkanı olarak genel siyasete karışmadığını ve bir yorumda bulunmadığını aktaran Vergili, "Karabük’te zaman zaman yöneticilerin, il başkanlarının tavrından dolayı bazen yapılacak işler engellenmiştir, kısıtlanmıştır. Değişiklikler, gelen diğer il başkanları neticesinde huzur ve barış ortamı sağlanıp, uzun süredir Karabük’te çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. Son günlerde birileri Karabük’teki huzurlu, il ve ilçelerin bir arada olmasını kabul edemeyip bazı provokatif tutum içerisine girip, bu barışı bozarak insanları huzursuz etmeye, ikili ilişkilerin kopartılması üzerine program yapılıyor. Bu da hoş değil. Pazartesi’den bugüne basının da gündeminde olan Atatürk Anıtı’nda Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı tarafından temizlik programı tertiplenmiş. Abdullah Çakır’ı Cumhuriyet Halk Partisi’nin il başkanı olarak görmüyorum, onunla ilgili de bundan sonra Cumhuriyet İl Başkanı tabirini kullanmayacağım. Kendisini Türkiye ana muhalefet partisinin il başkanlığını yapabilecek düzeyde görmediğim için, olsa olsa Cumhuriyet Halk Partisi’nin içerisinde temizlik kolu başkanı olabilir. Bundan sonra kendisine ’Temizlik kolu başkanı’ olarak hitap edeceğim. Bu temizlik kolu başkanı kendisi bir düzen tertip edip, bu düzen içerisinde geçmişteki il ve ilçe başkanlarının hepsini alet ederek, hatta milletvekilini bu konuya alet ederek, Safranbolu Belediye başkanını bu konuya alet ederek, bizim şu anki düzenimizi, barışı, saygılı düzenimizi bozmuştur" dedi.

Böyle bir yaranın tamir edileceğini sanmadığını vurgulayan Vergili, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi’nden bana ne kadar talep gelmişse hiçbir zaman kendilerini geriye çevirmemişimdir. Kendi genel başkanım geldiği zaman, diğer parti genel başkanları geldiği zamanki tavrım aynı şekilde onlara da devam etmiştir. Yapmış oldukları tamamen provokatif, insanları aşağılayıcı bir şekilde bir eylem gerçekleştirmeye çalışıyor. Bu eylemden iki tane anlam çıkar. Birisi gerçekten Atatürk’ün anıtının temizlenmediği ortaya çıkabilir. Ama asıl verilmek istenen ana fikir şudur; bizi sürekli Atatürk düşmanlığıyla veya Atatürk karşıtlığıyla suçlayarak böyle bir fikir temeline oturtturmaya çalıştırmaktadır ki, bun da çok yanılacaktır. Ben hiçbir zaman onların Atatürkçü olduğuna falan inanmıyorum. Atatürk’ü ancak böyle eylemlerde kullanan, Atatürk’ün fikrine ve düşüncelerine sahip çıkıp, bu düşüncelerin ana temalarını bugüne kadar topluma aktaramayan bir kesim olarak görüyorum."

Cumhuriyet Halk Partisi’nin yıllar sonra Safranbolu’da belediye başkanlığı seçimini kazandığını hatırlatan Vergili, "Cumhuriyet Halk Partili, AK Partili hangi belediye başkanı olursa olsun, bölgemizde, çevremizde son derece başarılı olmasını arzu ederim. Kimden nasıl bir destek isteniyorsa da hiç parti gözetmeden o desteği verebilirim. Ama şöyle bir gözlemim var. 6 aylık bir süre zarfı içerisinde sürekli olarak Cumhuriyet Halk Partisi il teşkilatları, il başkanının Safranbolu Belediyesine bir müdahalesi söz konusu. Bundan 3 gün önce Safranbolu’da Kıranköy mevkisinden evime giderken il başkanını zatı müdürlerine talimat verirken gördüm. Bu çok yakışıksız bir harekettir. Eğer sen bir eksik, kusur gördüysen il başkanının tek vazifesi başkanı arar, şöyle bir eksik gördüm der. Başkan da zabıta müdürünü arar. Böyle çok basit eylemlerle Safranbolu Belediyesi ya da Cumhuriyet Halk Partisi’yle birbirimize karşı bir soğukluk olmaması, 5 yıl içerisinde aynı şekilde tüm Karabüklüler gibi onlarla da barış içerisinde hareket ederek, Karabük’ün eksikliklerini gidermek için çalışmamız, Karabük ile ilgili eylem planı hazırlamamız, Safranbolu ile ilgili bir eylem planı hazırlamayı arzu ederdim. Bundan sonra bunun yerine geleceğini pek sanmıyorum ve inanmıyorum. O gün tören alanındaki mevcut belediye başkanı da aynı şekilde bunlara iştirak etmiştir, ama siyasette deneyimli olan kişilerin hepsi de o meydanı terk etmiştir. Bu eyleme karışanları ben kendi adıma kınıyorum" diye konuştu.

Karabük Belediyesi temizlik ekibinin programın bitmesini beklediğini, CHP’li grubun buna rağmen orada temizlik yaptığını kaydeden Vergili, "Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’nin böyle bir eylem içerisinde olması, orada bunu tasdikler nitelikte başını sallaması bizim tarafımızdan hoş karşılanmıyor. Bir daha aramızda Safranbolu ile bir diyalog olacağını sanmıyorum. Genel başkanları geldiği zaman o meydanı kullanırlar, oradaki çöp tarihe geçse bile elimi sürmem. 5 yıl içerisinde seçim dahi kaybedeceğimi bilsem elimi sürmem. Gelecek hepsi o çöpü oradan temizleyecek Karabük’ün neresinde ne yaparlarsa yapsınlar, herhangi bir program yaptıkları zaman. Kemal Kılıçdaroğlu Bey geldiği zaman o meydan çöp doldu, Muharrem İnce Bey geldiği zaman o meydan çöp doldu. Neden o gün vatandaşlık görevinizi yerine getirmediniz? Atatürk heykelinin orada bu eylemin yapılmasının sebebi bizi Atatürk karşıtı olarak göstermeleri, asıl hedefleri bu" ifadelerini kullandı.