0553 313 94 23

Başkan ve kaymakamdan sünnet çocuklarına makam aracı jesti

Bursa’da yoksul ailelerin çocuklarını sünnet ettiren belediye başkanı ve kaymakam, çocukları makam araçlarıyla gezmeye çıkarttı.

15 Eylül 2019 Pazar 09:11
Başkan ve kaymakamdan sünnet çocuklarına makam aracı jesti

Bursa’da yoksul ailelerin çocuklarını sünnet ettiren belediye başkanı ve kaymakam, çocukları makam araçlarıyla gezmeye çıkarttı.


Orhaneli ilçesinde geleneksel hale gelen sünnet şöleni bu yıl da tekrarlandı. 15 çocuk sünnet ettirilirken, bu sene önceki yıllardan farklı olarak belediye başkanı ve kaymakam çocuklara makam araçlarını tahsis etti. Çocuklar makam aracıyla şehir turu arttı.


Geleneksel sünnet şölenini bu sene de düzenlediklerini ifade eden Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, "Bizim her yıl ilçemizin düşman işgalinden kurtuluşuna denk gelen sünnet şölenimiz var. Bunu bu yıl da gerçekleştirdik. İlçemizde sünnet olma imkanı olmayan çocukları tespit edip onları sünnet ettiriyoruz. Bu yıl da yaptığımız şölende bir çok eğlence tertipledik. Ayrıca çocuklarımıza kaymakamımızla birlikte makam araçlarını tahsis ederek onlara şehir turu attırdık. Bu yıl 15 çocuğumuzu sünnet ettirdik" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 09:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kocaeli’de ekiplerden iş yerlerine kaçak tütün operasyonu
    1. Kocaeli’de ekiplerden iş yerlerine..
    2. Bursa’da nefes kesen tırmanış
    3. Filistinli Musa Hicazi’nin ‘Erdoğan’..
    4. Erzurum Atatürk Üniversitesi..
    5. İzmir’den Kanada’ya uzanan başarı
    6. Sivasspor galibiyete hasret
    7. Dünyanın gözü bu zirvede
    8. Saç ektirmek için binlerce..
    9. Bir annenin bedduası ile ortaya çıkan..
    10. Özbekistan'ın Türk Konseyine katılması
    11. “Feyzioğlu’nun eşi kapandı, bakalım..
    12. Arızalanan elektrik direğinde akıma..
    13. Taraftar gruplarından Diyarbakır..
    14. Burası ’Ahiret Kavşağı’
    15. Çocuğunuz okuma ve yazma sıkıntısı..
    16. Gümüşhane’nin İHA’sı HÜMA göklerde
    17. Bursa’da ilki düzenlenen Çilek..
    18. Pehlivan: "Yapımı planlanan yeni..
    19. Şekil verdiği ağaçları sanata..
    20. PKK/YPG, İsrail için çocukları kaçırmış
    “Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
    “Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    İYİ Parti'den o vekile tepki: Dokunulmazlığı kaldırılsın!
    İYİ Parti'den o vekile tepki: Dokunulmazlığı kaldırılsın!
    Trablus’un güneyinde büyük savaş! Hava Üssü vuruldu, komutanlar öldü
    Trablus’un güneyinde büyük savaş! Hava Üssü vuruldu, komutanlar öldü