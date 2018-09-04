Başkan Uysal: İstanbul'a yakışan bir çarşı oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Avrasya Tüneli inşaat sahasında kalan Kumkapı Balıkçılar Çarşısını yine Balıkçı esnafıyla buluşturdu. 1980’yi yıllarda yapılan ve zamanla ihtiyaca cevap veremez hale gelen Kumkapı Balıkçılar Çarşısı balıkçı esnafının görüşü alınarak yeniden yapıldı.

Yeni modern çarşıda, yerinde dönüşüm prensibiyle çaycısından esnafına ve dükkan sayılarında bir değişiklik yapılmadı. Kurulduğu derme çatma baraka döneminden günümüze esnaf mağdur edilmeden aynen yerlerini muhafaza etti. Çarşıya bebekli aileler de düşünülerek bebek bakım odası eklendi. Alışverişe gelen vatandaşların rahat rahat dolaşabileceği ve sosyal faaliyetlerde bulunabileceği çocuk oyun alanları, fitness alanı, sert zeminler, yeşil alan ve otopark hizmet verecek.

Yenilenen Kumkapı Balıkçılar Çarşısı’nın açılışı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Kumkapı Balıkçılar Derneği Başkanı Harun Yıldız, İstanbul Perakende Balık Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Yaşar gün ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

ÜLKE OLARAK BALIKÇILARIMIZDAN BEKLENTİMİZ BÜYÜK

Açılış töreninde konuşan Başkan Mevlüt Uysal, 1 Eylül itibariyle balık sezonunun başladığını belirterek, “Dün akşam gece saat 12 itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımızla Sarıyer’de balıkçı teknelerimiz denize açılırken beraberdik. Sayın Cumhurbaşkanımız balıkçıların yanında olduğunu birebir orada ilk denize açılma töreninde tekneye binerek gösterdi. Üç tarafı denizle çevrili olan ülkemizde gelecekte balıkçılarımızdan çok şey bekliyoruz. Ülke olarak millet olarak hep şunu söylüyoruz; biz bu kadar deniz ile iç içe olan üç tarafı denizle çevrili olan bir ülkede balık tüketimi, balık ile ilgili gerçekten çok zayıf kalıyoruz. O nedenle bunu balıkçılarımızla, balıkçı esnafımızla güçlendirmeliyiz” diye konuştu.

HEM ESNAF HEM MÜŞTERİ ADINA ÇOK GÜZEL BİR YER OLDU

Uysal, Avrasya Tüneli inşaat sahasında kalan Kumkapı Balıkçılar Çarşısı’nın 1980’li yıllarda o dönemin şartlarına göre yapıldığını ve zamanla ihtiyaca cevap veremediğini kaydetti. Esnafın da eski çarşıdan memnun olmadığını kaydeden Uysal, “Esnaf adına, oraya gelenler adına kimse memnun değildi. Ancak İstanbullular buraya geldiklerinde taze balık aldıkları için memnunlardı. Büyükşehir olarak burasını yenilerken hem esnafımızın satış dükkanda dururken, yaparken rahat edebileceği hem de buraya alışverişe gelenlerin de esnafları dolaşırken balıkları rahat görebilme adına memnun olabileceği güzel bir yer olsun istedik. Çok güzel bir yer oldu” dedi.

ÇARŞI İLAVE HİÇBİR DÜKKAN OLMADAN YENİLENDİ

Başkan Uysal, çarşıyı yenilerken ilave hiçbir şey yapmadıklarını aynı şekilde 25 dükkan ve 5 restoran şeklinde planladıklarını söyledi. Uysal sözlerini şöyle sürdürdü: “İstanbul’a daha büyük bir yer olması gerekmez miydi, diyenler olabilir. Ancak biz burayı yaparken eski yerde kaç esnafımız varsa sadece onlar kadar yer yaptık. 25 balıkçı esnafımız 5 restoranımız hatta çay ocağına kadar aynısı, ilave hiçbir şey olmadı. İnşallah balıkçı esnafımız bu güzel mekanda en güzel şekilde İstanbullulara hizmet verecek. İnanıyorum ki İstanbul’un diğer bölgelerinde de bu şekilde balık satan esnafımız aynı şeyleri talep edecek. İnşallah oralara da yapacağız.”

Uysal balıkçı esnafından talepte bulunarak, “Burada yeni güzel bir mekan yapıldıysa esnaflarımızdan da şunu talep ediyoruz. Kumkapı balık esnafının olduğu yerde taze balık günlük balık satılır. Gerçekten eğer bunu iyi korursak mekanıyla, satılan ürünüyle en güzeli burada olacak. Dünyada balık ile ilgili bu tür satış yapılan yerlerde tezgaha giderken canlı balığı götürüyorlar. İnşallah bunu burada sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

ÇARŞI SEZON DIŞINDA DA 12 AY HİZMET VERECEK

Kumkapı Balıkçılar Çarşısı’nın sezon dışında 12 ay hizmet vereceğinin altını çizen Uysal, “Tabi eylül ve mayıs arası balık sezonu. Kumkapı’da bu mekanda ise 12 ay. Çünkü burada olta balıkçılığı da geçerli. Onlardan da alınıp satılıyor. Dolayısıyla burası sezon harici dönemde de her zaman açık. Yine bizim hemen yan tarafta balık halimiz vardı, onu da gerçekten çok mükemmel yaklaşık 250 bin metrekare inşaat alanıyla Büyükçekmece Gürpınar bölgemize taşıdık. Buradaki balık hali de taşındıktan sonra Kumkapı Balıkçılar Çarşısı balık halinden balık almak isteyen vatandaşlarımıza da hitap edecek. Toptan olmamakla birlikte kalabalık ailelerin kasayla aldığı balıkları da buradan vermiş olacaksınız. Bu manada eskiye göre biraz daha işleriniz artacak” dedi.

Başkan Uysal sözlerini şöyle tamamladı: “İşlerinizin artması için önce balıkların artması gerekiyor. Balıkların artabilmesi için belirli kurallara uymak gerekiyor ki yavru balıklar çoğalabilsin, balıklarımız artabilsin. İnşallah 1 Eylül’de başlayan balık sezonu hayırlı bereketli geçer. Üç tarafı denizle çevrili bir ülke olarak biz balıktan daha fazla istifade eden balık tüketen bir toplum haline inşallah geliriz. Kültür balıkçılığı adına ülkemiz çok ciddi bir noktaya geldi. İnşallah ülkemiz balıkçılık ve balık tüketim noktasında da iyi bir noktaya gelecek. Balık sezonu ve açılışını yaptığımız bu çarşı hayırlı olsun.”

YAZICI: BALIKÇILIK CARİ AÇIĞA 650 MİLYON DOLAR KATKI SAĞLIYOR

Açılış töreninde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, bölgenin gençliğinin geçtiği yerler olduğunu hatırlatarak, "Kumkapı'da halen babamın fırını mevcut. Buraya gelirdik. Babam hemen buradaki balıkçılardan balık alır, tepsiye koyar ve buğlamayı fırına verirdi ve çıkarır yerdik. Bu şekilde fırına gelip balık yiyenlerden bir tanesi de, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Tayyip Bey'le de burada balık yemişliğimiz var" diye konuştu.

Ülkenin 3 tarafı denizlerle çevrili olması nedeniyle balıkçılığın önemli bir faaliyet olduğunu vurgulayan Yazıcı, şunları kaydetti: " Kişi başına tüketim Türkiye'de 5.5 gram. Bunu toplam söylüyoruz, hiç yemeyen erişemediği için yemeyen veya sevmeyen de var. Dünyada kişi başına tüketim 15-20 kilogram düzeyinde. İhraç ettiğimiz 2002 yılında yaklaşık olarak 95 milyon dolar. Bugün itibariyle 9 kat artış gösterdi, 855 milyon dolar oldu. Türkiye'nin ekonomisinin en temel sorunlarından birisi olan cari açığa balıkçılık sektörü yaptığı faaliyetler dolayısıyla 650 milyon dolar düzeyinde bir katkı sağlıyor."

YILDIZ: ÇARŞIDA HER ŞEY EN İNCE AYRINTISINA KADAR DÜŞÜNÜLMÜŞ

Kumkapı Balıkçılar Derneği Başkanı Harun Yıldız yaptığı konuşmada, Kumkapı’daki eski yerlerini kendi rızaları ile terk ettiklerini ve bugün tam donanımlı bu tesisin açılışını yaptıklarını belirterek, “Üç buçuk yıl önce Avrasya Tüneli Projesi kapsamında Kumkapı’daki eski yerimizi kendi rızamızla ve belediyemizin öngörüsüyle terk ettik. Belediye başkanımız ve Cumhurbaşkanımız sağ olsunlar bizi yalnız bırakmadılar, bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Bizi üç buçuk yıl sonra İstanbul’a yakışır bir çarşıya getirdiler. İstanbul’a yakışır bir şekilde hizmet verebileceğini düşündüğümüz bir yer burası. Biz bu mesleğin temsilcileri olarak İstanbul halkını bu güzide yerde deniz ürünlerinden faydalanmaları üzerine herkesi davet ediyoruz. Açılan çarşıda her şey düşünülerek yapılmış, fırsat eşitliğinden engelli wc’sine kadar en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. İstanbul’a da yakışan buydu. Buna istinaden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İstanbul Perakende Balık Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Yaşar Gün ise Balıkçılar Çarşısı’nın tüm İstanbul’a hayırlı olmasını diledi.