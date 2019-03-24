0553 313 94 23

Başkan Uğurlu: "Kemalpaşa’ya kral değil, hizmetkar lazım"

Kemalpaşa Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Arif Uğurlu, seçim çalışmaları kapsamında Ulucak Mahallesinde gerçekleştirilen mitingde Millet İttifakı belediye başkan adayı Rıdvan Karakayalı’ya meydan okuduğunu söyledi.

24 Mart 2019 Pazar 09:57
Başkan Uğurlu: "Kemalpaşa’ya kral değil, hizmetkar lazım"

Kemalpaşa Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Arif Uğurlu, seçim çalışmaları kapsamında Ulucak Mahallesinde gerçekleştirilen mitingde Millet İttifakı belediye başkan adayı Rıdvan Karakayalı’ya meydan okuduğunu söyledi.



AK Parti ve MHP Kemalpaşa İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen mitingde Ulucaklılarla buluşan Kemalpaşa Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Arif Uğurlu, Kemalpaşa başta olmak üzere Ulucak’a yapılan hizmetleri anlattı. Yeni dönemde Ulucak’a millet bahçesi başta olmak üzere bir çok farklı hizmet daha yapacaklarını belirten Başkan Uğurlu, "2,5 aydan beri meydanlarda vatandaşlarımıza, Kızılüzüm’den Halilbeyli’ye, Bayramlı’dan Beşpınar’a kadar 29 köy, 5 beldesiyle Kemalpaşa’nın 48 mahallesinde hemşehrilerimize şunu söylüyorum. İki partili bir seçime gidiyoruz. Cumhur İttifakı’nın adayı Arif Uğurlu, diğerinin adayı da Sayın Karakayalı. Bu adam benden önce Kemalpaşa’ya 5 yıl belediye başkanlığı yaptı. 5 yıldır da bu evladınız belediye başkanlığı yapıyor. Ulucak’tan bir kez daha meydan okuyorum. Karakayalı 5 yıl boyunca yaptıklarını getir, meydanda bir masanın üzerine koyalım. Biz de yaptıklarımızı getirip karşısına koyalım. Eğer bizim yaptıklarımız senin yaptıklarının 10 katı da değilse ben belediye başkanlığı adaylığımdan istifa edeceğimi deklare ediyorum. 2,5 aydan beri hodri meydan diyorum ama adamlardan ses gelmiyor. Biz millete hizmetkar olacağız diyoruz. Biz hizmetlerimizle meydanlarda konuşuyoruz. Bunlar adayken hizmet edeceğim deyip, belediye başkanı olduktan sonra 5 sene ’kral benim’ diyenler değil mi? Ulucak’a kral değil, bizim gibi hizmetkâr lazım” ifadelerini kullandı.



“Gururun ve onurun yok muydu?”


Meydanlarda insanlara yalan vaat ettiklerini belirten Başkan Uğurlu, “Önce sen ve yanındaki yalan makinesi meydanlarda bu insanlara yalan söylemeyi bırakacaksınız. Vallahi bizim sevgimizi ve yaptığımız hizmetler herkese yeter. Biz görevi devraldığımızda belediyemizin 40 milyon borcu vardı. Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilçe başkanı aynı zamanda belediye meclis üyesidir. Belgeleri kendilerine verdim. Şimdi meydanlarda imar planlarını düzelteceklerini söylüyorlar. İmar yapma yetkisi Büyükşehir’de 5 yıldır elinizi tutan mı vardı? 2014 yılından 1 ay önce CHP’li belediye başkanı Rıdvan Karakayalı otobüs duraklarını getirip Ulucak’a koydu. Seçimi kaybettikten 10 gün sonra durakları kaldırıp götürdüler. Onlara sormak lazım seçimden bir ay önce koydukları durakları seçimden 10 gün sonra kaldırıp götürmek adamlığa, insanlığa ve omurgalı bir siyasetçiye yakışır mı? Ama bunlarda duruş yok. Bunlar belediye başkanı olmak için söylemedikleri yalan atmadıkları iftira kalmaz. Bunlar onursuz ve gurursuzdur. 5 yıl başkan yardımcılığı yapıp yetkisi olmadığı için Ulucak’a hizmet getiremediğini söylüyormuş. Arif Uğurlu seni adam yerine koymadıysa gururun onurun yok muydu da orada duruyordun diye sormak lazım. Biz hem yalancıların yalanlarına cevap vereceğiz hem de projelerimizi anlatacağız” diye konuştu.



Uğurlu, daha sonra 31 Mart yerel seçimlerinin sadece yerel seçimlerden ibaret olmadığını belirterek, seçimlerin Türkiye’nin geleceği acısından da çok önemli olduğunu belirtti. Mitinge; AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, AK Parti ve MHP ilçe başkanları ile belediye meclis üyesi adayları da katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 09:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aliağa’da TOKİ kayıtları devam ediyor
    1. Aliağa’da TOKİ kayıtları devam ediyor
    2. MÜSİAD’ta Türkiye Siyaseti ve Politik..
    3. İlçenin son hasırcısı yetiştirecek..
    4. Sovyetler’in kayıp denizaltısı bulundu
    5. Kazada hayatını kaybeden askerler,..
    6. Kent görselleri Aliağa’ya renk kattı
    7. PKK operasyonunda 3 tutuklama
    8. Norveç’te sürüklenen gemiden 300 kişi..
    9. Kardiyoloji Uzm. Dr. Öz: “Çarpıntı..
    10. Yasa dışı bahisçilerin 2.1 milyon..
    11. Fıstık çamının geleceğine imza
    12. Yıldırım: "İsmail Erdem Sancaktepe’de..
    13. İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını..
    14. GÜNDEM / GÜNCELLEME
    15. Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya ağır darbe
    16. Sırbistan'dan flaş açıklama:..
    17. Dutun kilosu 100 TL, eriğin tanesi 2..
    18. Ankara Cumhur dedi
    19. Vali Kaldırım,"Hedefleri iyi koymak..
    20. Kemeraltı tarihi "kırmızı kutuda"
    21. Felakette can kaybı 700'ü geçti!
    22. Varank: Tesisten çok memnun oldum
    23. Başkan Uğurlu: "Kemalpaşa’ya kral..
    24. İstanbul Havalimanı 3 bin taksiciye..
    25. Fatma Şahin kırsal mahallere çıkarma..
    26. Marmaray’dan ilk uluslararası tren geçti
    27. Kirası 822 milyon euro
    28. Termal turizmde büyük hedef Rusya
    29. Öldürüp telefonundan "ben iyiyim merak..
    30. KTO Başkanı Gülsoy: “ÖTV ve KDV..
    Maduro'dan kritik hamle! Ülkeyi onlarla koruyacak
    Maduro'dan kritik hamle! Ülkeyi onlarla koruyacak
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak