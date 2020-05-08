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Aktüel

Başkan Tütüncü’den Anneler Günü mesajı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Annelerimizi sadece Mayıs ayının ikinci Pazar gününde değil, yılın her gününde hatırlamalı ve onların hayır dualarını almalıyız" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 16:25:08 -
Başkan Tütüncü’den Anneler Günü mesajı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Annelerimizi sadece Mayıs ayının ikinci Pazar gününde değil, yılın her gününde hatırlamalı ve onların hayır dualarını almalıyız" dedi.


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, anneler günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Karşılıksız sevgi ve sonsuz özverinin simgesi olan tüm annelerimizin kıymetli ellerinden öpüyorum. Anneler günü çok özel bir gün. Ancak, bizleri sınırsız özveri ve beklentisiz bir sevgiyle büyüten annelerimizi sadece Mayıs ayının ikinci Pazar gününde değil, yılın her gününde hatırlamalı ve onların hayır dualarını almalıyız. Kendi açken evladını doyuran, kelimelerle anlatılamaz bir sevgiyle evlatlarını bağrına basan tüm annelerimizin anneler gününü yürekten kutluyorum. Hayatımızdaki ilk öğretmen, yol göstericimiz, koruyucumuz, yaşamdaki en büyük hazinemiz olan tüm annelerimizi sevgiyle kucaklıyorum. Özellikle evlatlarını vatan uğruna şehit veren tüm şehit annelerinin ellerinden, bir evlatları olarak saygıyla öpüyorum" ifadelerinde bulundu.

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