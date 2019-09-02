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Başkan Turanlı’dan Muharrem ayı mesajı

Adıyaman’ın Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, hicri yılın ilk ayı olan Muharrem Ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni etti.

02 Eylül 2019 Pazartesi 15:39
Başkan Turanlı’dan Muharrem ayı mesajı

Adıyaman’ın Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, hicri yılın ilk ayı olan Muharrem Ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni etti.


Muharrem ayının başlaması dolayısıyla açıklamalarda bulunan Başkan Turanlı, "Önemli olayların yaşandığı Muharrem ayı, içerisinde yer alan paylaşmanın, şükretmenin, aşure gününün bereketiyle, birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşlik duygularımızın daha da arttığı bu günlerde gözlerimizin daima barışa, doğruluğa ve kardeşliğe bakması ve yüreğimizin sevgi, saygı ve hoşgörüyle atması gerekmektedir.


Bu duygularla Muharrem ayının birlik ve kardeşlik duygularının daha da gelişmesine ve dünya üzerinde barış ve mutluluk tohumlarının yeşermesine vesile olmasını diliyor. Bereket ve feyzin, ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı böylesine güzel bir aya girmenin sevinci ve mutluluğu ile Kahtalı hemşerilerimin ve İslam aleminin hicri yılbaşını tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 15:39
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