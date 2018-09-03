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Başkan Tuna talimat verdi! Yeni dönem başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, EGO veASKİ Genel Müdürlükleri ile bağlı şirket, iştiraklerde mal-hizmet alımlarındayerli malı tercihine azami riayet edilmesi için gereken talimatı verdi.

03 Eylül 2018 Pazartesi 13:05
Başkan Tuna talimat verdi! Yeni dönem başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Tuna imzasıyla, belediyenin tüm birimlerine yerli ve milli ürün kullanımına geçilmesine yönelik genelge gönderildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tuna, son zamanlarda Türkiye'nin milli birliğine yönelik yapılan ekonomik saldırılara dikkati çekerek, "Ülkemize karşı yapılan bu saldırıları bertaraf etmek için Ankara halkına hizmet üreten ve bu hizmetlerin ifası için kamu kaynağı kullanan belediyemiz ile çalışanlara önemli görev ve sorumluluk düşmektedir." ifadesini kullandı.

Tuna, şunları kaydetti:

"Belediyemizin tüm birimleri, EGO ve ASKİ Genel Müdürlükleri ile belediyemize bağlı şirketler ve bu şirketlerin iştiraklerince mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde yerli malı tercihine azami riayet edilecek, varsa yabancı ürün ve hizmetlerin yerine yerli ve milli olanları kullanılacaktır. Tüm birimlerimizin yerli ve milli ürünlerin kullanılmasına ve tasarruf ilkelerine özen göstermelerini önemle rica ederim. Ülkemize karşı yapılan saldırıları bertaraf etmek için yerli ve milli üretimin arttırılması, desteklenmesi ve yerli ürünlerin kullanımının yaygınlaştırılması öncelikli hedefimiz haline gelmiştir."

Belediye birimlerinde israfın da önüne geçilmesi talimatını veren Mustafa Tuna, "Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, azami tasarruf ilkelerine riayet edilmesi ve israfa yol açmayacak şekilde hareket edilmesi sağlanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 13:05
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