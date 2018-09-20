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Başkan Tuna açıkladı! Yeni hali böyle olacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Yeni Ulus Meydanı Projesi ile ilgili TRT Haber'de çok önemli açıklamalarda bulundu

20 Eylül 2018 Perşembe 10:57
Başkan Tuna açıkladı! Yeni hali böyle olacak

TRT Haber'e konuk olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Ulus Meydan Projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna'nın açıklamalarının satır başları şöyle;

Bu proje çalışması çok uzun yıllardın devam eden bir çalışma. Gelişen süreç zarfında bu projeye başlama aşamasına gelinemedi. Fakat bugün bu projeye ortak bir protokolle bu projeyi başlatıyoruz. Trafik tamamen yerin altına inecek. Üstü yaya bölgesi olacak.

Trafiğin yeraltına alınması çalışması aç kapa metodu ile yapılacak. Tünel olarak yapılması mümkün görülmüyor altyapı yapısından dolayı. Projeyi önümüzdeki yıla inşallah bitirmeyi hedefliyoruz.

İnşaatı Karayolları Genel Müdürlüğümüz ihalesini yapıyor. Alt geçidin masraflarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karşılıyor. Biz de bu çevre düzeni ve diğer bazı çalışmalara katkı veriyoruz. Üç kurum birlikte bu projeyi başta sayın Cumhurbaşkanımızın destek ve katkılarıyla Ankaramıza böyle güzel bir projeyi kazandırmış oluyoruz.

ULUS MEYDANI'NDA TRAMVAY HATTI DA OLACAK

Melik Hatun Camisi'nden Hacı Bayram Camisi'ne kadar olan yayalaştırılmış olan bölgede tramvay hattı planladık. İnşallah onu da gerçekleştirmiş olacağız.

Ayrıntılar gelecek...

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 10:57
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YORUM YAZ

  • paramechparamech36 dk önce
    Yine taş, beton ve asfalt ile kaplayacağız toprağı. Yazın cayır cayır yanacak yürüyenler! Toprak alan bırakıp büyük ağaçlar dikilen tasarılara yönelsek? Çünkü ortada tasarım yok!
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