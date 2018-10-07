Başkan Toru, özel öğrencilerin sosyal medyadan davetine icabet etti

Meram Belediye Başkanı Fatma ToruMelike Hatun Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerinin sosyal medya üzerinden gerçekleştirdikleri aşure davetine iştirak etti. Baştan Fatma Toru’nun gelişi özel öğrencileri bir hayli memnun etti.

BAŞKAN TORU, ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN SOSYAL MEDYADAN DAVETİNE İCABET ETTİ

Öncelikle, yeni eğitim yılı başlamadan önce çevre düzenlemesi Meram Belediyesi tarafından gerçekleştirilen okulda tamamlanan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Toru’yu okulun öğrenci, öğretmen ve idarecileri bahçede karşıladılar. Sosyal medya üzerinden gerçekleştirdikleri davetin Meram Belediye Başkanı tarafından karşılık bulmasından bir hayli memnun olan öğrencilerin sevinçleri gözlerinden okunuyordu. Ziyarette ilk olarak öğretmenler ve öğrencilerle sıcak bir sohbet gerçekleştiren Başkan Fatma Toru yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

“EN ANLAMLI AŞUREYİ ÖZEL ÖĞRENCİLERİMİZİN ELİNDEN YEDİK”

Bu sohbetin ardından, Melike Hatun Özel Eğitim Meslek Okulu’nde eğitim gören özel öğrencilerinin kendi elleriyle hazırladıkları aşurenin ikramına geçildi. Başkan Toru, öğrencilerin özenle hazırladıkları sofrada yaptığı açıklamada “Muharrem ayı bünyesinde birçok güzelliği barındırıyor. Bunlardan biri de aşure ile birlikte gelen kardeşlik ve paylaşma duygusu. Bu ay dolayısıyla biz Meram Belediyesi olarak birçok yerde birçok vesile ile aşure ikram ettik. Bununla birlikte bizlere de defaten aşure ikram edildi. Ancak sizlerin kendi ellerinizle hazırladığı ve özenle ikram ettiğiniz bu aşure aralarında en derin anlamlı ve bizi en çok duygulandıran aşure oldu” diye konuştu.

“İYİLİK DALGASI BU ÖĞRENCİLERİMİZLE HALKA HALKA YAYILACAKTIR”

Öğrencilerle birlikte yenen Aşure Çorbasının ardından Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ile Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Ali Kaban okulda incelemelerde bulundular. Okulda yapılan eğitim ve gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Toru, “Bu çocuklarımız ve onların aileleri için daha fazla neler yapabiliriz? sorusunun yanıtını bulmak bizim için çok önemli. Onlar için oluşturacağımız küçük bir farkındalık, halka halka tüm Meram’a bir iyilik dalgası olarak yayılacaktır” diye konuştu. Ziyaretin sonunda öğrenciler kendi yaptıkları tabloyu hediye ettikleri Başkan Toru ile hatıra fotoğrafı çektirdiler.

BAŞKAN TORU KIZ ÖĞRENCİLERE KENDİ ELİYLE AŞURE DAĞITTI

Günün bir diğer programı ise Şükrü Doruk Kız İmam Hatip Lisesinde ÖNDER tarafından gerçekleştirildi. Programın onur konuğu Meram Belediye Başkanı Fatma Toru oldu. Programa Meram Kaymakamı Resul Çelik, Konya Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, ÖNDER Konya Başkanı Bekir Aldemir, İmam Hatip Lisesi Yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Konya Müftüsü Ahmet Poçanoğlu’nun duasından sonra Başkan Fatma Toru öğrencilere kendi elleriyle Aşure ikram etti. Öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet eden Başkan, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi. Toru ayrıca burada okuyan kız öğrencilerle kariyer planlamaları, hayalleri üzerine sohbet edip tavsiyelerde bulundu.