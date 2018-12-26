Başkan Toru, kadın medya çalışanları ile buluştu

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Konya’da medya sektöründe çalışan kadınlarla bir araya geldi. Bacıyanı Meram’da gerçekleştirilen buluşmada gündem, sektörde yaşanan gelişmeler ve kadın çalışanların yaşadığı zorluklardı.

BAŞKAN TORU; ‘SİZİN VARLIĞINIZ SEKTÖRE RENK VE ESTETİK KAZANDIRIYOR’

Gazete ve televizyonda çalışan kadınlarla tek tek hasbihal eden Meram Belediye Başkanı Fatma Toru,gazetecilik başta olmak üzere tüm medya sektöründe çalışmanın zorluklarından bahsetti. Medya sektörünün büyük fedakarlıklar isteyen bir meslek olduğunu hatırlatan Başkan Fatma Toru, “Kadın olmak çok zor bir iştir. Bir de üstüne medya sektörü gibi gecesi gündüzü olmayan bir alanda çalışıyor olmanız sizlerin ne denli cesur olduğunuzun en önemli ispatıdır aslında. Diğer taraftan, kadın ağırlığının hissedilmesi her alanda olduğu gibi bu sektöre de renk ve estetik kazandırıyor. Sizleri bu zorlu işe talip olduğunuz ve bu ağır yükün altından büyük bir başarıyla çıkmış olmanızdan dolayı tebrik ediyor. Başarılarınızın artarak devam etmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

‘ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELEBİLMEK İÇİN ÖNCELİKLE DAYANIŞMA ŞART’

Kadın dayanışmasının, tüm zorlukların üstesinden gelebilmek adına en önemli güçlerden biri olduğunun altını çizen Başkan Toru konuşmasını şöyle sürdürdü; “Bu noktada ihtiyaç hissettiğiniz her an yanınızdayız. Sorunlarınızı ve çözüm yollarını gündeme getirmek noktasında kurumsal olarak da bireysel olarak da en büyük destekçiniz olduğumuzu bilmenizi isterim. Sizler şunu en güzel biçimde bir kez daha gösterdiniz ki;Kadınlar toplumun en fadakar, en çalışkan, en üretken bireyleridir. Tüm bunların yanında kadın annedir, ailenin temel taşı hatta ailenin temel direğidir artık. Böyle güzel özelliklere sahip olan kadınları desteklemek, toplum ve aile içinde hak ettiği yeri yeniden kazandırmak bizim en önemli amacımızdır. Tüm sorunların çözüm bulduğu kadının kendini mutlu ve güvende hissettiği güne kadar bu çalışmalarımız, bu dayanışmamız devam edecektir”

Buluşmanın sonunda kendilerine gösterdiği ilgi ve verdiği destekten dolayı Başkan Fatma Toru’ya teşekkür eden kadın medya çalışanları Başkan Toru ile hatıra fotoğrafı çektirdiler.