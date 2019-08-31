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Başkan Tekin’den Pazaryeri’nin kurtuluş törenine davet

Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Pazaryeri ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97 yılı etkinliğine davet etti.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:42
Başkan Tekin’den Pazaryeri’nin kurtuluş törenine davet

Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Pazaryeri ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97 yılı etkinliğine davet etti.


Pazaryeri’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı kutlama etkinlikleri 4 Eylül Çarşamba günü akşam namazında Kara Mustafa Paşa Camii’nde okunacak Mevlid-i Şerif ile başlayacak. 5 Eylül Perşembe günü saat 10.00’da saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması, protokol konuşmaları, öğrencilerin şiir okuması, kurban kesimi, halk oyunları, mehteran gösterileri, yemek ikramı ile devem edecek ve akşam saat 20’de Pazaryeri İlçe Stadında düzenlenecek muhteşem konser ile son bulacak. Konserde ise Hüseyin Kağıt ve Aysel Yakupoğlu sahne alacak.


Düzenlenecek etkinliğe herkesi davet eden Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yaptığı açıklamada “Pazaryeri ilçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümünün haklı gururunu yaşıyoruz. Bizlere bu gururu yaşatan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve ecdadımızı bir kez daha şükranla, minnetle anıyoruz. Yunan işgali altında olan Pazaryeri ilçemiz 97 yıl önce 5 Eylül 1922 de kurtuluşuna kavuştu. Halkımız o kara günlerde işgal kuvvetlerinin zulmü altında büyük acılar yaşadı. Sadece Pazaryeri ilçemiz değil düşman ayakları tarafından çiğnen her vatan toprağında kanımız döküldü, ateşe verilen her köyde hayatta kalabilen her kadın eşsiz, her çocuk öksüz ve yetim kaldı. Yurdumuzun dört bir yanında olduğu gibi işgal ordularının ayakları altında nice şehitler veren Pazaryeri, kurtuluş davasında bir köprü vazifesi görmüştür” ifadesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:42
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